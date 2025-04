Het verbod op het maken van fossiele reclame in de gemeente Den Haag blijft in stand. Dat volgt uit een uitspraak in een kort geding van de rechtbank Den Haag.



Het kort geding was aangespannen door ANVR, TUI en Prijsvrij/D-reizen.

Volgens de reisbranche is het verbod in strijd met de Grondwet en Europese wet- en regelgeving, maar de rechter komt tot een ander oordeel. De vorderingen van de reisbranche worden afgewezen.



De eisers stellen dat het ver bod op buitenreclame, dat de gemeente Den Haag per 1 januari heeft ingesteld, in strijd is met de vrijheid van meningsuiting en met Europese wet- en regelgeving. Ze vorderen daarom dat het reclameverbod buiten werking wordt gesteld.



De rechtbank denkt daar anders over. De rechter stelt voorop dat de gemeente een grote mate van beleidsvrijheid heeft bij het nemen van besluiten die zij van belang acht voor haar inwoners.

‘Deze besluiten worden democratisch genomen na debat daarover in de gemeenteraad. De burgerlijke rechter dient zich daarom zeer terughoudend op te stellen. Alleen als het duidelijk is dat de gemeente een evident onjuiste of onrechtmatige keuze heeft gemaakt, is er plaats voor rechterlijk ingrijpen.’|

De rechter komt in dit kort geding tot de slotsom dat invoering van het reclameverbod niet onmiskenbaar onjuist of onrechtmatig is.



De rechter oordeelt dat de gemeente het reclameverbod kon invoeren. De gemeente heeft voldoende onderbouwd dat met het reclameverbod een bijdrage kan worden geleverd aan het beschermen van de gezondheid van de inwoners en de bezoekers van Den Haag en aan het terugdringen van de negatieve effecten van klimaatverandering voor haar inwoners en bezoekers. Ter bescherming van dat publieke belang mag de gemeente binnen de gemeentegrenzen regels stellen, zoals het reclameverbod, aldus de rechtbank



ANVR-directeur Frank Radstake zegt ‘teleurgesteld’ te zijn. ‘We zullen de stukken goed bestuderen, maar zijn teleurgesteld in deze uitspraak en we onderzoeken de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan. De discussie over het verbod op fossiele reclames, zoals die voor vliegvakanties in Den Haag is een beladen onderwerp. De gemeente Den Haag denkt er een duurzamere toekomst door te bewerkstelligen voor haar bewoners. De reissector onderkent het belang van verduurzaming, maar ziet een lokaal reclameverbod niet als een zinvolle stap in die richting.’

Arjan Kers, managing Director TUI Nederland en België voegt daar aan toe: 'Een teleurstellend resultaat, want een verbod op reclame voor vliegvakanties beperkt de informatie die beschikbaar is voor consumenten en ondermijnt hun vermogen om zelf keuzes te maken.'