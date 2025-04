Istanbul is weer terug in het aanbod van Corendon. Vanaf vandaag biedt de touroperator dagelijkse rechtstreekse vluchten aan naar de Turkse metropool vanaf maar liefst zeven luchthavens, waaronder Amsterdam, Rotterdam, Düsseldorf en Charleroi.

“Istanbul is terug van weggeweest”, aldus Corendon. “De stad waar historie en moderne energie samenkomen, is de perfecte bestemming voor een veelzijdige stedentrip.” In de winter van 2018 bood de touroperator de stad ook al aan.

Corendon biedt naast de vluchten ook een compleet aanbod van excursies en activiteiten, variërend van culinaire tours en markten tot iconische bezienswaardigheden als de Hagia Sophia en het Topkapi-paleis. Wie behoefte heeft aan ontspanning kan terecht in traditionele Ottomaanse hamams.