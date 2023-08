Eindhoven Airport verwacht in augustus 3.944 vliegbewegingen en in totaal ruim 651.000 passagiers (inkomend en vertrekkend opgeteld). Dat zijn gemiddeld zo’n 63 vertrekkende en 63 inkomende vluchten per dag. Daarmee blijft het verwachte aantal vluchten in augustus ongeveer op het niveau van juli.

In juli telde de luchthaven 4.007 vliegbewegingen en circa 665.000 passagiers (inkomend en vertrekkend opgeteld). Daarmee kwam het aantal vliegbewegingen iets hoger uit dan het verwachte aantal van 3.950. Het aantal passagiers lag ook hoger dan het verwachte aantal van 651.000. De drukste dag in juli was 31 juli met 24.554 passagiers (inkomend en vertrekkend opgeteld).

Druk

De zomervakantie is als vanouds druk. Het aantal passagiers in juli dit jaar ligt een fractie boven dat van juli 2019; (circa 659.000) het aantal vliegbewegingen in juli jl. ligt ongeveer op hetzelfde aantal als in juli 2019 (4.017). Vliegtuigen zijn heel goed bezet. De gemiddelde bezettingsgraad ligt op ongeveer 90 procent. De luchthaven verwacht dat het gemiddeld aantal passagiers per vliegtuig in augustus nog iets hoger uitkomt dan in juli.