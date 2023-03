Elmer Mesman: “Mijn stap naar Singapore Airlines is goed ontvangen”

Deel dit artikel

Elmer Mesman was ruim 26 jaar werkzaam bij Qantas, maar maakte begin dit jaar uit eigen overweging de overstap naar Singapore Airlines waar hij werkzaam is als Sales Manager Benelux. In gesprek met Travelpro vertelt hij waarom hij de overstap maakte en hoe het gaat met Singapore Airlines.

“Qantas moet nog wel een beetje uit mijn systeem, maar de gesprekken met branchecollega’s gaan vooral over het positieve nieuws dat ik bij Singapore Airlines aan de slag ben gegaan. Dat ik die stap na ruim 26 jaar heb genomen, is overigens heel goed ontvangen”, aldus Mesman.

Waar houd je je nu mee bezig?

“Binnen Singapore Airlines houd ik mij samen met mijn vierkoppige sales-team, die is onderverdeeld in leisure, corporate en TMC, bezig met alle passenger sales-activiteiten. Het team is natuurlijk het eerste aanspreekpunt voor onze partners, maar deze zijn mij uit mijn vorige dienstverband natuurlijk niet onbekend. Ik houd mij net als voorheen, maar nu voor Singapore Airlines bezig, met de Benelux, dus de handel en wandel is mij niet onbekend. Ik hoef wat dat betreft niet helemaal opnieuw te beginnen, want we werken met dezelfde accounts, we verkopen bij Singapore Airlines ook Australië en Nieuw-Zeeland, maar het portfolio is met verschillende Aziatische bestemmingen veel groter. En dat grote palet aan bestemmingen, samen met het feit dat Singapore Airlines een online airline is met een dagelijkse vlucht op Schiphol, was voor mij een doorslaggevende factor om over te stappen naar Singapore Airlines.”

Hoe gaat het?

“De verkoop gaat goed. Kennelijk is er nog steeds heel veel behoefte aan verre reizen. Dat is heel bemoedigend en een luxe positie, maar zorgt wel voor beperkte beschikbaarheid dichter voor vertrek. We hopen dat het lang zo goed blijft doorgaan. Daarnaast richten we ons op het garanderen van een zo soepel mogelijk lopende organisatie op de luchthaven in het komende zomerseizoen. De capaciteit en Schiphol zijn de meest besproken onderwerpen.”

Auteur Arjen Lutgendorff