MSC Cruises heeft afgelopen vrijdag de winnaar bekendgemaakt van de succesvolle incentiveactie ‘4 op een rij’, die speciaal is ontwikkeld voor de Nederlandse reisbranche.



Els de Vries, reisadviseur van Reislokaal in Ermelo, is de gelukkige winnares van een 7-nachten cruise voor twee personen, inclusief Easy drankpakket.

Verrassing aan huis

Daniëlle Groot (Sales Manager van MSC Cruises) zocht Els thuis op om haar te verrassen met de uitslag: “Met ‘4 op een rij’ willen we reisagenten op een leuke en laagdrempelige manier betrekken bij ons winterprogramma 2025/2026. Het enthousiasme waarmee Els de actie heeft opgepakt is precies waar deze incentive voor bedoeld is. Fantastisch om haar zo persoonlijk te mogen verrassen.” Voor Els was de actie meteen een schot in de roos. “Toen ik de ‘4 op een rij’-actie zag, was ik direct enthousiast. Ik vond het concept zo leuk dat ik er fanatiek mee aan de slag ben gegaan. Ik heb zelf nog nooit met MSC Cruises gecruised, dus ik kijk hier enorm naar uit. Dat ik ook nog win, maakt het extra bijzonder!”

Succesvolle branche-incentive

De ‘4 op een rij’-actie combineerde kennis, activatie en verkoop en werd positief ontvangen binnen de reisbranche. De gewonnen cruise betreft een 7-nachten cruise voor twee personen, inclusief Easy drankpakket. De afvaart wordt in overleg met MSC Cruises vastgesteld. De actie liep van 1 september tot en met 15 december 2025 en daagde reisagenten uit om actief aan de slag te gaan met MSC Cruises via sociale media, webinars, boekingen en een enquête. Met het behalen van vier punten maakten deelnemers kans op de hoofdprijs.

MSC Cruises bedankt alle deelnemende reisagenten voor hun enthousiasme en inzet en kijkt uit naar verdere samenwerking.



Op de foto : Daniëlle Groot (Sales Manager Nederland MSC Cruises) en Els de Vries (Reislokaal Ermelo)