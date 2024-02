EuroParcs heeft een datalek ontdekt binnen haar digitale omgeving.

De exacte omvang van mogelijk gelekte klantgegevens is nog onbekend. Het concern is momenteel bezig met een grondig onderzoek naar het voorval. EuroParcs heeft toegezegd alle betrokken klanten en partners zo spoedig mogelijk te informeren met verdere details.

Waakzaam

In reactie op het incident adviseert EuroParcs klanten en zakelijke partners om verhoogde waakzaamheid te betrachten voor mogelijke spam- en phishingpogingen. Ondanks de ontdekking van het lek, verzekert EuroParcs dat hun reserveringssysteem onaangetast is gebleven, waardoor klanten zonder zorgen kunnen blijven boeken. Ook is de database voor nieuwsbrieven niet getroffen. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen snel gehandeld door het getroffen deel van hun IT-infrastructuur offline te halen en met behulp van een back-up de systemen en data te herstellen. Tevens is de Autoriteit Persoonsgegevens ingelicht over de situatie.