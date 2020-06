EuroParcs neemt Droomparken over

Vakantieparkenconcern Droomparken wordt overgenomen door EuroParcs. De overname gaat in zodra de Autoriteit Consument & Markt hiervoor toestemming verleend.



“Beide bedrijven komen qua bedrijfskarakter namelijk sterk overeen”, verklaart Andries Bruil namens de directie van DroomParken. “Ze zijn allebei een familiebedrijf, hebben aangetoond met hun groei in organisatie in de afgelopen jaren robuust te zijn en hebben de ambitie nog veel groter te worden. Bovendien heeft EuroParcs, sinds Investeerdersgroep Waterland in 2019 een meerderheidsbelang in EuroParcs heeft genomen, ook een aandeelhouder die nog meer slagkracht geeft aan de ambities van EuroParcs en nu ook DroomParken. Waarbij de identiteit van beide bedrijven gewaarborgd blijft: het label DroomParken blijft bestaan, de vakantieparken die onder DroomParken vallen blijven onder die naam geëxploiteerd worden.”

De overname zorgt volgens de partijen voor bundeling van kennis, kunde en ervaring van het gedreven management van beide bedrijven, met nationale en internationale groeiambities. De nieuwe organisatie, met de labels EuroParcs en Droomparken, zal met een groot aanbod hoogwaardige vakantieparken op A-locaties een grotere en vooral ook bredere doelgroep kunnen bedienen. Dat was een belangrijk argument om de handen ineen te slaan, want in de Nederlandse markt zijn ontwikkelingen te zien waar de labels EuroParcs en Droomparken gezamenlijk nog beter op in kunnen spelen. “Mensen gaan vaker, korter en gedurende het hele jaar in verschillende samenstellingen, zoals met het gezin, met stellen of vrienden dan wel alleen, met vakantie”, verklaren Wim en Wouter Vos namens de EuroParcs-directie. “Daarbij er is er steeds meer vraag naar een breder aanbod van accommodaties en meer services.”

Resorts

“Met 32 resorts, een breder aanbod aan verblijfsaccommodaties en een uitstekend toekomstperspectief is de nieuwe organisatie na de overname niet alleen goed toegerust voor de uitdagingen die wachten, maar kan het ook beter inspelen op de groeikansen die de snel veranderende huurmarkt biedt”, stellen zowel Wim en Wouter Vos als Andries Bruil. “Daar komt nog bij dat uit milieuoogpunt en de coronapandemie Nederlanders ervaren hoe mooi en divers een vakantie in Nederland kan zien. De trend om vaker te kiezen voor eigen land is naar de visie van zowel EuroParcs als DroomParken niet tijdelijk maar structureel.”

