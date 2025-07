ROBINSON heeft gisteravond een exclusieve avond georganiseerd voor reisagenten uit België en Nederland in het unieke Dinner in Motion-concept. Travelpro was aanwezig.

De keuze voor het Dinner in Motion-concept was weloverwogen: een bijzondere setting waar smaak, sfeer en beleving samenkomen. Dit past perfect bij wat ROBINSON wil uitstralen. Met deze avond wilde ROBINSON opnieuw de aandacht trekken in de Belgische en Nederlandse markt, maar dan niet door middel van producttrainingen of klassieke presentaties. In plaats daarvan werd een onvergetelijke ervaring geboden.

Beleving en verbinding

De aanwezige gasten werden getrakteerd op een visueel en culinair spektakel waarin beeld, muziek en smaak samenkomen. Het was een avond die volledig in het teken stond van beleving en verbinding. De resorts van ROBINSON zijn vaak gelegen op adembenemende locaties en bieden gastronomische en gezonde maaltijden, een enorm aanbod aan sportactiviteiten en wellness. En ook kinderen vervelen zich hier niet. De kinderprogramma’s zijn er voor alle leeftijden en als de kids eindelijk liggen te slapen, is er live muziek voor jou in het theater.

Doelgroep

Het merk wordt met name geboekt door gezinnen met kinderen (59%), maar ook door koppels (26%), groepen vrienden (7%) en reizigers alleen (7%).