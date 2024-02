Eurostar start vandaag de ticketverkoop voor de Olympische en Paralympische zomerspelen in Parijs in 2024.

Sportfans kunnen een treinkaartje kopen richting hartje Parijs voor de data 21 juli tot en met 9 september 2024. Als officiële partner voor treinreizen voor TeamNL zal Eurostar niet enkel de atleten naar de Olympische en Paralympische spelen vervoeren, maar wordt er ook aan de sportfans gedacht. Tickets naar het hart van Parijs en de Olympische Spelen en Paralympische Spelen zijn vanaf vandaag te verkrijgen vanaf € 60 enkele reis in Standard vanuit Amsterdam en € 55 voor een enkele reis in Standard vanuit Rotterdam.

Duurzame spelen

In het licht van het milieu en de klimaatverandering wil NOC*NSF in de Nederlandse bijdrage aan het grootste sportevenement ter wereld een voorbeeld stellen en een positieve beweging in gang zetten. Eurostar, die de referentie voor duurzaam reizen binnen Europa wil zijn, zegt dan ook trots te zijn om TeamNL en de vele Nederlandse supporters die op een duurzame manier van Nederland naar Parijs en terug willen reizen, te mogen vervoeren.

Sport en cultuur

François Le Doze, Chief Commercial Officer: “Als officiële aanbieder van treinreizen voor TeamNL brengen we niet enkel de atleten naar Parijs maar ook hun fans. Stel je voor: twee miljoen gepassioneerde fans uit Nederland, België, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland die op een duurzame manier met de Eurostar naar Parijs afreizen tijdens de Spelen om hun favoriete atleten en ploegen op weg naar de overwinning te helpen. De ticketverkoop start wat vroeger zodat passagiers hun duurzame reis tijdig kunnen plannen. Op de weg naar Parijs zullen we zowel atleten als supporters vervoeren en op de terugweg hopen we ook vele medailles mee naar huis te kunnen nemen.”