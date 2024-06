Eurostar heeft zijn allereerste Gouden Trein onthuld ter ere van de aankomende Olympische en Paralympische Spelen van Parijs 2024.

Met nog minder dan een maand tot de Spelen, werd de trein vandaag ingehuldigd in het station van Amsterdam-Centraal. In aanwezigheid van de Eurostar werknemers en Olympisch atlete en skateboarder Roos Zwetsloot.

Lees ook: Eurostar start ticketverkoop voor Olympische en Paralympische spelen 2024.

Naar Parijs

De gouden e320-treinen worden ingezet om atleten en reizigers op een duurzame manier naar Parijs te vervoeren tijdens de Olympische en Paralympische Spelen. Als officiële partner voor treinreizen van Team NL voor de Zomerspelen in Parijs, bereidt Eurostar zich voor om naast de Nederlandse Olympische en Paralympische atleten, ook de vele supporters die deze zomer naar de Franse hoofdstad zullen reizen te verwelkomen.

Duurzame missie

Buiten de vele sportfans en reizigers die naar Parijs reizen, zullen meer dan 160 Eurostar-treinen ook zo’n 2.000 atleten en personeelsleden van Team NL, Team ParaNL, Team GB, ParalympicsGB, Team België, Team Para België en Team Duitsland op een duurzame manier vervoeren. Dit betekent dat atleten en supporters die naar Parijs reizen met de Eurostar hun ecologische voetafdruk aanzienlijk verminderen. Volgens een studie van EcoRes (uitgevoerd in 2023), zullen de 2.000 atleten en personeelsleden, hun CO2-uitstoot met gemiddeld 90% verkleinen vergeleken met reizen per vliegtuig of auto*.

Een goede voorbereiding is het halve werk

Van juli tot september worden tot twee miljoen reizigers verwacht die met Eurostar naar de Spelen reizen, met piekdagen die samenvallen met de openings- en sluitingsceremonies van de Olympische Spelen – van 25 tot 27 juli en van 10 tot 12 augustus. Om de fans de mogelijkheid te geven naar Parijs te reizen breidt Eurostar zijn diensten en capaciteit uit met 27% tussen Nederland en Parijs, vergeleken met de zomer van 2023. Hierdoor zijn er nu meer tickets beschikbaar, waardoor meer fans de actie en opwinding van de Spelen kunnen ervaren. Daarnaast steeg de verkoop van tickets tussen Nederland en Parijs met 13% in vergelijking met vorige zomer. Op de piekdagen zullen meer dan 100 Eurostar-helpers, afkomstig uit ondersteunende teams, in de stations aanwezig zijn om de Olympische teams te verwelkomen, te informeren, te begeleiden en te assisteren. Deze helpers zijn te herkennen aan hun blauwe poloshirts. Niet alleen de atleten krijgen een warm welkom, ook de reizigers zelf zullen niets tekortkomen. Zo zullen er naast de 200 vaste personeelsleden in het station van Parijs ook nog eens 25 extra werknemers klaarstaan om alles in goede banen te leiden.

Gouden feest voor alle reizigers

Eurostar-klanten kunnen de Spelen al aan boord van de trein ervaren dankzij de speciale Olympische desserts in Business Premier, Standard Premier en Premium, en de ‘Olympische’ chocolaatjes en het nieuwe Olympisch-goud cocktailmenu in de lounges in Parijs en Londen. Eurostar verwacht dat er 21.000 glazen champagne geserveerd worden tijdens de Spelen, als fans en atleten proosten op de medailleoogst. Voor degenen die dichter bij huis van de sfeer willen genieten, zal het station van Rotterdam ook helemaal in het teken staan van de Olympische Spelen en de Franse hoofdstad.