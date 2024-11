ExperienceTravel neemt Silverjet Vakanties over. Beide bedrijven zijn gezamenlijk goed zijn voor een jaaromzet van meer dan 60 miljoen euro.

Harco van Uden en Elke Kuipers (eigenaren van ExperienceTravel) zijn verheugd met de ontwikkeling. “Wij kijken al jaren met veel bewondering naar Silverjet Vakanties en de man die de touwtjes daar in handen heeft.” Die man is Rob Bremer, die zelf ook in zijn element is met de overname. “Na vele fantastische jaren in de mooie reiswereld geef ik het stokje graag door. Silverjet Vakanties voelt na meer dan een kwart eeuw als mijn kindje en ik wil wel dat het goed terecht komt. Ik heb er alle vertrouwen in dat het bij ExperienceTravel in de juiste handen zal belanden”, aldus Bremer.

Luxe

Van Uden en Bremer kennen elkaar al jaren en het wederzijdse respect is groot. Van Uden: “Op het gebied van verre rondreizen zijn wij in Nederland met ExperienceTravel toonaangevend, maar in het luxe vakantiesegment wisten we het niveau van Silverjet Vakanties nog niet te bereiken. Zij hadden en hebben echt een behoorlijke vinger in de pap in die markt. In dat opzicht is er een Engels spreekwoord dat deze situatie mooi beschrijft: If you can’t beat them, join them. Uiteraard zeg ik dat met een knipoog, maar we zijn zeer content dat we zo’n grote speler hebben kunnen overnemen. Onze samenwerking kan in meerdere opzichten leiden tot een bijzondere synergie.”

1998

Zowel ExperienceTravel als Silverjet Vakanties zagen het levenslicht in 1998. Ze vierden vorig jaar zelfs het 25-jarig jubileum in hetzelfde weekend. Vanaf nu zal de gezamenlijke viering van jubilea dus niet meer op toeval berusten, maar voortkomen uit het feit dat ze de handen ineengeslagen hebben.