Explora Journeys heeft de lancering aangekondigd van ‘The Effort of Effortless’. Dit is een exclusieve mini-serie van acht afleveringen met Global Brand Ambassador en tennisser Jannik Sinner.

De eerste aflevering ging in première op 11 november en biedt een zeldzame blik achter de schermen. De serie viert de waarden die Explora Journeys en Jannik Sinner met elkaar delen: authenticiteit, toewijding en intentie. Het doel van de campagne is om kijkers uit te nodigen om te vertragen, opnieuw verbinding te maken en hun eigen Ocean State of Mind te ontdekken.

Balans

“Bij Explora Journeys geloven we dat ware luxe in balans ligt, waar elk detail met aandacht is gemaakt, maar toch met gemak wordt ervaren. Jannik belichaamt deze filosofie perfect: zijn meesterschap is het resultaat van jarenlange discipline en toewijding. Samen nodigen we gasten uit om de kunst van het vertragen en het vinden van een doel op zee te herontdekken”, aldus Anna Nash (President van Explora Journeys).

Drie hoofdthema’s

De mini-serie verkent drie hoofdthema’s die de gastervaring aan boord weerspiegelen: The Pursuit of Excellence, Dedication and Craftsmanship en Inner Balance.