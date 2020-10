Feesten als beesten

Eindelijk is het dan zover, het Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft de wereld vrij. Alle reisadviezen gaan van rood/oranje naar geel of groen. We kunnen weer met z’n allen op reis. Tranen van geluk, de wereld wordt gek van blijheid. Feesten alom! Vrolijke mensen, lachende gezichten! Alles en iedereen is mooi, lekker, vriendelijk, leuk.

Van Scheveningen, New York, Peru, Buenos Aires, de Caribbean, Afrika, het Midden-Oosten, Azië en Australië, overal ter wereld wordt er genoten van de mogelijkheid om te reizen, om vakantie te vieren. Het coronavirus is verdwenen. Ook op de meest luxueuze cruiseschepen wordt er weer als vanouds genoten, net als van game drives, fietsend door de steden, met een huurauto op één van de Canarische Eilanden of met de camper door de Verenigde Staten of Canada en jongeren nemen Chersonissos weer over. Er wordt genoten van reizen!

Bij alle Nederlandse reisbedrijven staan de telefoons roodgloeiend. Iedereen die de reisbranche heeft verlaten in de slechte dagen van 2020 keert terug of wordt met spoed gebeld, gemaild, gebeld en weer gemaild en gesmeekt om alsjeblieft terug te komen bij het bedrijf. Glimlachend van oor tot oor worden de mooiste contracten getekend, waar menig zorg- en supermarktmedewerker jaloers op zal zijn. Nieuwe touroperators schieten als paddenstoelen uit de grond. Retailketens openen het één na het andere reisbureau. Er staan rijen alsof het ijssalons zijn, terwijl vouchers over de toonbanken vliegen.

Collega’s praten enthousiast door elkaar, de hoorn van het gloeiend hete rechteroor maar even naar het linkeroor. Mevrouw aan de andere kant van de lijn wil voor de zomervakantie van 2021 alles erop en eraan, jongeren kiezen ervoor om de hele zomer op vakantie te gaan in plaats van een vakantiebaantje en senioren gaan zo snel als het kan verder met hun bucketlist. Meneer kan niet wachten tot hij met zijn vrouw door Schotland kan touren met een groepsrondreis, groeps- en wintersportaccommodaties lopen vol, niet allen voor 2021-2022, maar ook 2022-2023, 2023-2024, ja, ja, ja. Chatboxen worden massaal gebruikt door geïnteresseerde vakantiegangers die zelfs geduldig zijn. Drie uur in de telefonische wachtrij of 24 uur wachten op een reactie? Geen probleem!

Luchtvaartmaatschappijen bestellen massaal nieuwe vliegtuigen, piloten krijgen het dubbele aan salaris terug dat ze ooit moesten inleveren. Schiphol, Rotterdam, Eindhoven, Groningen en Lelystad kunnen het aantal vluchten, 24/7, niet meer aan. Voor de kust van Katwijk komt er alsnog het langverwachte vliegveld op zee. Er wordt keihard doorgewerkt om in aanbouw zijnde hotels, appartementencomplexen, enzovoorts, enzovoorts af te bouwen. 24 uur doorwerken, gaan met die banaan. Iedereen slaat zijn slag, de regeltjes worden niet meer zo nauw genomen.

Wereldwijd kunnen mensen die in de reisindustrie werken hun geluk niet op. Reizende en vakantie vierende mensen genieten van alles wat hen gelukkig maakt. Op de stranden, in de bossen, thuis, zwembaden, op het water, de terrassen, musea, winkelstraten en ga zo maar door. Op de resorts worden de flessen champagne opengetrokken alsof het allemaal niks kost. Dansers, danseressen, bingoavonden, happy hours, bier, kaasplanken, bittergarnituur, barbecues, chique diners met de beste wijnen. Alles wordt uit de kast gehaald. Feesten, met uitbundige muziek of juist in intieme setting, van vroeg op de middag tot laat op de ochtend. Het kan niet op, de mensen feesten als beesten.

Jaja, sluit je ogen en beeld je zo’n heerlijke trip maar even in.

En weer wakker worden….

Arjen Lutgendorff

arjen@travelpro.nl

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.