Prijsvrij lanceert vandaag samen met Feyenoord de ‘Stem van de Kuip’. Met de actie hopen de twee partijen de perfecte vervanger van Feyenoordspeaker Peter Houtman te vinden voor de wedstrijd van Feyenoord tegen Utrecht op 31 maart. Supporters en aspirantspeakers kunnen zich vanaf vandaag opgeven.



De winactie van shirtsponsor Prijsvrij geeft supporters voor het eerst de mogelijkheid om als stadionspeaker op te treden. Na de eerdere recordbrekende campagne ‘The Grand Kuip Hotel’, waar de meeste aanmeldingen uit kwamen voor een actie van Feyenoord met een partner ooit, biedt de ‘Stem van de Kuip’ opnieuw mogelijkheden om een unieke wedstrijdbelevenis mee te maken in de Kuip. De stadionspeaker zal al op 31 maart tijdens Feyenoord – FC Utrecht zijn kunsten ten gehore brengen. Bij de vervolgwedstrijden neemt Peter Houtman het weer over.

Legendarische rol

Director Brand Partnerships van Prijsvrij Stefan Wessels licht de actie toe: “Peter Houtman is onvervangbaar; zijn stem is bij iedereen bekend. Maar met de ‘Stem van de Kuip’ bieden Prijsvrij en Feyenoord een unieke kans om deze legendarische rol als stadionspeaker eens te vervullen. Het is een uitdaging voor elke supporter om de jury, bestaande uit Hartman en Trauner, te overtuigen – maar het zorgt er meteen voor dat de tijdelijke speaker goed is voorbereid op wat hem of haar te wachten staat.”

Deelnemen

Deelnemen aan deze actie kan via deze website. Iedereen is uitgenodigd om mee te doen aan de winactie.