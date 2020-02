FlixBus breidt verder uit met Verenigd Koninkrijk, Marokko, Baltische Staten & Portugal

Na uitbreiding naar de Verenigde staten (2018) en Turkije (2019) heeft FlixBus de ambitie om in 2020 haar internationale netwerk verder uit te breiden en te versterken op vier continenten: Europa, Amerika, Azië en Afrika. In 2020 houdt FlixBus zich bezig met de lancering van het binnenlandse netwerk in het Verenigd Koninkrijk en Portugal, start van de verkoop van ritten vanaf Frankrijk naar Marokko en het opzetten van markten in Zuid-Amerika en Azië.

Sinds 2016 rijden er groene bussen van Frankrijk, Duitsland en de Benelux naar het Verenigd Koninkrijk. Door de aankoop van Megabus in hetzelfde jaar, inclusief de grensoverschrijdende lijnen naar het Verenigd Koninkrijk, heeft FlixBus de connectiviteit tussen het Verenigd Koninkrijk en het Europese vasteland versterkt. Dit jaar wil het bedrijf de eerste Britse binnenlandse verbindingen starten. André Schwämmlein, founder en CEO FlixMobility: “Na de internationale lijnen is de ontwikkeling van een binnenlands netwerk de volgende stap naar een volledig geïntegreerd aanbod voor reizigers in het Verenigd Koninkrijk. De bus markt is ontwikkeld en volwassen daarom zijn we enthousiast om iets nieuws te brengen: een alternatief, slim en duurzaam aanbod in combinatie met de ervaring van het Britse MKB.”

Intensivering verbindingen tussen Benelux en Verenigd Koninkrijk

Sinds 2016 rijden er groene bussen tussen de Benelux en het Verenigd Koninkrijk. Het aankomend jaar neemt het aantal ritten van deze verbinding flink toe. In vergelijking met vorig jaar, zullen er tijdens de vakantieperiodes ongeveer 50 extra ritten per week rijden. Vooral Amsterdam – Londen en Brussel – Londen zijn populaire verbindingen. De FlixBus is in minder dan 7,5 uur van Brussel in het centrum van Londen. Jesper Vis, Managing Director FlixBus Benelux: “We zien een toegenomen vraag naar duurzaam én betaalbaar vervoer. Vooral op korte afstanden merken wij dat steeds meer mensen het vliegtuig laten staan en kiezen voor de groene bus. Omdat je direct in het centrum van Londen wordt afgezet, is de reistijd vergelijkbaar met bijvoorbeeld het vliegtuig.”

Eerste stappen in Afrika: verbindingen naar Marokko

Vanaf 18 februari verkoopt FlixBus tickets voor bussen die van Frankrijk naar Marokko rijden. Negen Marokkaanse steden waaronder Marrakech, Rabat, Fez, Meknes, Tanger en Casablanca worden rechtstreeks verbonden met 27 Franse bestemmingen. FlixBus reizigers kunnen vanuit de Benelux naar Marokko reizen met een tussenstop in een van de Franse steden die verbonden zijn met Marokko. Deze bussen zullen worden geëxploiteerd door CTM, een nieuwe lokale partner. CTM werkte eerder samen met Eurolines Frankrijk, dat FlixBus in mei 2019 heeft overgenomen. De nieuwe verbindingen betekenen de eerste stappen FlixMobility in Afrika, het vierde continent na de toevoeging van de VS in 2018 en Turkije in 2019.

Baltische staten: eerste internationale verbinding vanuit Polen

Polen is een belangrijke markt voor FlixBus, dat daar in 2016 internationale lijnen heeft gelanceerd en in 2017 een binnenlands netwerk heeft opgezet. Na een succesvolle uitbreiding naar Oekraïne in 2019 is het bedrijf klaar voor de volgende stap. In 2020 wil FlixBus Estland, Letland en Litouwen via grensoverschrijdende verbindingen vanuit Polen met elkaar te verbinden.

Portugal: lancering van binnenlands netwerk

In 2017 is FlixBus in Portugal van start gegaan en heeft het een internationaal netwerk opgezet dat het land met meer dan 50 Europese bestemmingen verbindt. Na de liberalisering van de binnenlandse markt vorig jaar heeft FlixBus besloten om in 2020 een binnenlands netwerk te lanceren en tegelijkertijd de internationale verbindingen uit te breiden. Dit netwerk zal meer dan 80 Portugese steden met elkaar verbinden. Verdere uitbreidingsmogelijkheden worden geanalyseerd.

