Het is alweer zeven maanden geleden dat Gert-Jan Bressers (algemeen directeur) en Richard Broekhoven (financieel directeur) via een management buy-out Fox Reizen van de ANWB overnamen, in samenwerking met investeerder 819 Capital Partners. De hoogste tijd voor een volgende stap: “We spreken inmiddels niet meer over Fox 2.0 maar Fox 3.0.”

Fox heeft recentelijk het ANWB-pand in Den Haag verlaten en is verhuisd naar een nieuw onderkomen in Hoofddorp. Het bedrijf bezet de hele negende verdieping, die plaats biedt aan 150 medewerkers. “Het is nog even passen en meten”, zegt Anja van Overbeeke (accountmanager retail), die zich samen met Lisanne de Greef (accountmanager retail) en Eric Serrarens (teammanager sales) met de retail bezighoudt. “Voor ons zijn reisagenten een cruciaal onderdeel van onze strategie”, valt Eric met de deur in huis. “Ze zijn onze ambassadeurs en fungeren als vliegwiel voor de ontwikkeling van ons bedrijf. Een aanzienlijk deel van onze omzet wordt via hen gerealiseerd, en daarom zetten we in op nauwe samenwerking.”



Volgens Anja is die nauwe samenwerking te zien in het nieuwe retail-team. “We hebben een aparte retail-desk ingericht, waar reisagenten rechtstreeks contact kunnen opnemen met een vast team dat volledig op de hoogte is van hun dossiers. Dat maakt de samenwerking veel efficiënter.” Lisanne, die ervaring heeft als reisbureaumanager bij TUI, voegt toe: “Het is belangrijk dat reisagenten een vast aanspreekpunt hebben. Ons retail-team bestaat uit vier mensen die zich uitsluitend met de retail bezighouden. Het voorkomt dat agenten hun verhaal steeds opnieuw moeten uitleggen aan een andere medewerker van ons, wat vroeger wel eens frustrerend kon zijn.” Deze retail-desk is niet alleen een praktische oplossing, maar versterkt ook de relatie met de reisagenten, zegt Anja: “Door een vast team te hebben, kunnen we beter inspelen op specifieke vragen en behoeften. Dit verhoogt niet alleen de efficiëntie, maar ook de klanttevredenheid aan beide kanten.”

Versterken

De focus ligt ook op het versterken van het merk Fox binnen de retail. “We betrekken reisagenten actief bij onze marketingcampagnes en bieden ze exclusieve acties, zoals verlengde vroegboekacties, om klanten naar hen toe te trekken. Daarnaast organiseren we regelmatig studiereizen, zodat ze ons product zelf kunnen ervaren.” Lisanne benadrukt het belang van deze studiereizen. ‘Het is niet alleen een manier om onze producten te promoten, maar ook een kans om reisagenten inzicht te geven in de unieke ervaringen die Fox biedt. Dit maakt hen uiteindelijk betere ambassadeurs voor ons merk.”



Een belangrijk punt sinds de management buy-out in juni 2024 is de terugkeer naar meer flexibiliteit, vertelt Eric. “Bij de ANWB was er weinig ruimte voor maatwerk. Bij Fox kunnen klanten kiezen voor het uitstellen van de vlucht, eerder vertrekken of zelfs land-only arrangementen boeken.” Deze flexibiliteit wordt ook technisch ondersteund. “We werken aan systemen waarmee we reizen nog verder kunnen aanpassen aan de wensen van de klant. Denk aan het verlengen van een verblijf of het toevoegen van een strandvakantie aan een rondreis. Het is een uitdaging om dit digitaal mogelijk te maken, maar het staat hoog op onze prioriteitenlijst”, zegt Anja. Eric: “Flexibiliteit is een kernwaarde van Fox. We willen klanten niet alleen meer keuze bieden, maar ook zorgen dat deze keuzes naadloos aansluiten op hun behoeften. Dit betekent dat we ook meer inspelen op persoonlijke voorkeuren, zoals het kiezen van specifieke accommodaties of het aanpassen van reisschema’s, zoals bijvoorbeeld mogelijk is bij onze autorondreis in Ierland.”



Fox Reizen zet niet alleen in op meer flexibiliteit, maar ook op een breder productaanbod. “We zijn gegroeid van 130 naar 200 reizen en hebben nu een breed portfolio aan rondreizen binnen Europa”, zegt Anja. “Denk aan autorondreizen door Italië, Noorwegen en Frankrijk, waarbij families verblijven in familiehotels, op vakantieparken of campings. Voor gezinnen hebben we routes waarbij kinderen elkaar onderweg bij elke stop van drie dagen opnieuw tegenkomen. Op die manier komen kinderen steeds hun speelkameraadjes tegen.”



Het aanbod binnen Europa is volgens Van Overbeeke deels ontstaan tijdens de coronapandemie. “In die periode hebben we groepsrondreizen met Nederlandssprekende reisleiding in Europa ontwikkeld. Dat is een compleet nieuw product voor ons en het slaat goed aan.” Ook buiten Europa blijft Fox innoveren. Eric: “We hebben onze bestaande bestemmingen uitgebreid met nieuwe routes en belevingen. Bijvoorbeeld in Azië, waar we nu unieke combinatiereizen aanbieden tussen landen als Vietnam en Cambodja. Deze reizen zijn afgestemd op klanten die meer willen zien in één vakantie.”



Daarnaast zijn duurzaamheid en lokale betrokkenheid belangrijke pijlers geworden. “We werken samen met lokale partners om authentieke ervaringen te bieden en de impact op het milieu te minimaliseren. Denk aan ecolodges en duurzame excursies die niet alleen uniek zijn, maar ook bijdragen aan de lokale economie.”

Single-reizen

Fox Reizen is traditioneel gericht op 50-plussers, maar breidt nu uit naar andere doelgroepen. Eric: “We hebben een sterk aanbod voor families, met accommodaties die speciaal op gezinnen zijn afgestemd. Ook onze single-reizen groeien enorm. We bieden inmiddels 25 single-reizen aan, waarbij de gemiddelde leeftijd lager ligt dan bij onze reguliere rondreizen.” Anja benadrukt dat deze single-reizen bewust geen ‘dating-reizen’ zijn. “Het gaat om mensen die graag samen met anderen reizen, zonder vast te zitten aan een groep. We noemen het liever ‘samen solo op reis’.” Ook jongere reizigers worden steeds belangrijker. “Vooral bij onze avontuurlijke reizen, zoals eilandhoppen in Thailand, zien we dat de gemiddelde leeftijd rond de 40 jaar ligt. Dit trekt een heel ander publiek aan dan onze traditionele doelgroep.” Daarnaast innoveert Fox Reizen op technologisch vlak. “We zijn bezig met de ontwikkeling van een Fox-app”, zegt Anja enthousiast. “Deze app biedt klanten toegang tot hun reisinformatie, dag-tot-dagprogramma’s en een chatfunctie met de reisleider en medereizigers. Het wordt een moderne versie van onze oude Fox-box.”



“De app wordt momenteel getest op de bestemming Vietnam en wordt naar verwachting dit jaar breder uitgerold naar onze populairste bestemmingen. Het doel is om uiteindelijk alle reisinformatie digitaal te bundelen.” De technologische vernieuwingen beperken zich niet tot de app. “We ontwikkelen ook een nieuw platform waarmee reisagenten makkelijker boekingen kunnen beheren en aanpassen. Dit is niet alleen handig voor hen, maar zorgt er ook voor dat klanten sneller geholpen worden.”



Op de vraag hoe de relatie met voormalig moederbedrijf ANWB eruit ziet, antwoordt Eric:

“De ANWB is een belangrijke partner. We blijven hofleverancier voor ANWB, zeg maar als preferred partner. Het verschil met vroeger is dat we nu op eigen benen staan. Dat geeft ons de ruimte om verder te groeien.” Die groei zit onder andere in de Belgische markt. “We krijgen steeds meer vragen uit België en oriënteren ons daar nu op. De prioriteit ligt nog steeds op Nederland, maar de Belgische markt is zeker interessant.” Anja wijst op de voordelen van deze internationale uitbreiding. “Door onze systemen flexibel in te richten, kunnen we eenvoudig opschalen naar nieuwe markten. Dit maakt het voor ons mogelijk om sneller in te spelen op veranderende vraag.”



Met de management buy-out heeft Fox een nieuwe weg ingeslagen, en dat brengt kansen met zich mee, zegt Eric. “We willen verder groeien als de expert in rondreizen, zowel voor verre bestemmingen als binnen Europa. Onze focus ligt op flexibiliteit en innovatie, dit zorgt ervoor dat we onze klanten steeds beter kunnen bedienen. Dankzij onze sterke relatie met de retail hebben we alle vertrouwen in de toekomst.” Anja: “Wat Fox uniek maakt, is dat we blijven luisteren naar onze klanten en partners. Of het nu gaat om reisagenten, leveranciers of reizigers zelf, we willen dat iedereen zich gehoord voelt. Dat is wat ons drijft om steeds beter te worden.”



Foto: Eric Serrarens, Lisanne de Greef en Anja van Overbeeke.

Dit interview is verschenen in de eerste editie van 2025.