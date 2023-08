De Franse transportminister Clément Beaune wil dat er een bodemprijs voor vliegtickets binnen de Europese grenzen komt. Daarnaast denkt Frankrijk aan een aanpassing in de luchthaventaks om spoorprojecten te bekostigen, dat heeft Beaune gezegd in een interview met L’Obs.

Het idee van Beaune over een bodemprijs voor vliegtickets zal spoedig aan zijn Europese collega’s worden voorgelegd. “Vliegreizen voor een bedrag van € 10 in deze tijd van ecologische verandering is onaanvaardbaar. De werkelijke milieukosten worden zo genegeerd,” stelt hij.

Groene initiatieven

Door een prijsaanpassing kunnen er volgens Beaune extra fondsen gegenereerd worden voor groene initiatieven binnen de vliegindustrie. Tegelijkertijd kan dit reizigers aanzetten om vaker voor groenere vervoersmiddelen zoals de spoorwegen te kiezen.



Lees ook: Rintel (KLM): “Klanten willen reizen, ook met een hoger prijskaartje”.

Aan banden

Frankrijk heeft reeds stappen ondernomen voor een groenere luchtvaart. Zo zijn bepaalde binnenlandse vluchten aan banden gelegd wanneer er een snelle treinverbinding als alternatief beschikbaar is. De Franse overheid zet hiermee in op het verminderen van de luchtvaartemissies.

Foto copyright: Shutterstock.com.