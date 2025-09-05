Heb jij altijd al willen ervaren hoe het is om aan boord te zijn van een splinternieuw luxe riviercruiseschip? Dan is dit jouw kans. de Jong Intra Vakanties en Captain Cruise nodigen je uit voor een unieke en gratis mini-studiereis aan boord van het gloednieuwe schip van Van Loon Cruises: The Nobleman.

Van vrijdag 7 november tot en met zaterdag 8 november kun je zelf ervaren hoe het is aan boord van dit luxe riviercruiseschip. Praat gezellig bij met collega’s uit de branche en met collega’s van Captain Cruise en de Jong Intra Vakanties.

The Nobleman

The Nobleman is het aanstaande 135-meter lange riviercruiseschip van Van Loon Cruises. Het vertegenwoordigt Nederlands vakmanschap en een modern design. De eerste vaart staat gepland voor november 2025 op de Rijn. Met 84 premium hutten aan boord en voorzieningen zoals een fitnessruimte, massageruimte en sauna genieten gasten van ongeëvenaard comfort.

Programma

Vrijdag 7 november – Antwerpen

14.00 uur: Bus transfer vanaf Boompjeskade Rotterdam naar Antwerpen

17.00 uur: Inscheping

17.30 uur: Inloop & borrel

18.30 uur: Presentatie over The Nobleman (verplicht)

19.00 uur: Diner

21.00 uur: Feest met DJ

01.00 uur: Einde feest

Zaterdag 8 november – Rotterdam

07.00 – 09.00 uur: Ontbijt

10.00 uur: Ontscheping

Inbegrepen

– Cruise op basis van all inclusive

– Overnachting in een tweepersoonshut op indeling

– Bus transfer van Rotterdam naar Antwerpen op vrijdag 7 november om 14.00 uur

Wat is niet inbegrepen?

– Persoonlijke uitgaven

– Eventuele reis- en parkeerkosten

Geïnteresseerd in deze unieke mini-studiereis? Schrijf je dan zo snel mogelijk in. De inschrijfperiode staat open tot vrijdag 19 september: https://forms.office.com/e/23bVg9SKES