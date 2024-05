“Deze toename in vluchten is een gamechanger voor Bonaire, het biedt meer gemak en toegankelijkheid voor reizigers“, aldus Miles Mercera, CEO van Tourism Corporation Bonaire.

Tourism Corporation Bonaire, in samenwerking met Bonaire International Airport (BIA) en BONHATA, hebben laten weten blij te zijn met de frequentieverhoging van de Amerikaanse airline. American Airlines vliegt al tussen Miami en Bonaire, maar gaat de frequentie behoorlijk uitbreiden. Vanaf 5 december 2024 zal de luchtvaartmaatschappij de huidige drie keer per week winterdienst upgraden naar een dagelijks schema. Er wordt gevlogen met een Boeing 737-vliegtuig. Daarnaast zal de luchtvaartmaatschappij vanaf 7 december 2024 op zaterdagen twee vluchten aanbieden, wat resulteert in acht wekelijkse vluchten.

Lees ook: Corendon met eigen vliegtuig naar Bonaire.

Connectiviteit Bonaire

Deze uitgebreide dienstregeling, die zal lopen tot 4 mei 2025, is een aanzienlijke verbetering voor de connectiviteit van Bonaire. Het zal de noodzaak voor dubbele overstappen verminderen en de beschikbaarheid van zeevracht voor inter-eiland reizen vergroten. Daardoor wordt de algehele reiservaring voor bezoekers en locals verbeterd.

Gamechanger

Miles Mercera, CEO van Tourism Corporation Bonaire: “Deze toename in vluchten is een gamechanger voor Bonaire. Het biedt meer gemak en toegankelijkheid voor reizigers. We zijn enthousiast om onze bezoekers op ons eiland te verwelkomen.”

Lees ook: “Bonaire bruist van de nieuwe ontwikkelingen.”

Tweede zaterdagvlucht

“De tweede zaterdagvlucht staat gepland voor de late namiddag, na de piekuren”, aldus Maarten van der Scheer, CEO van Flamingo Airport. “Meer directe vluchten betekenen minder noodzaak om via andere eilanden te reizen.” Tickets voor deze nieuwe vluchten zijn nu beschikbaar voor boeking. Retourtarieven starten vanaf ongeveer $ 480.