Bonaire heeft in 2023 een groei van 8% laten zien ten opzichte van 2019 in het aantal bezoekers dat blijft overnachten. “We hopen eenzelfde groei door te kunnen zetten voor het jaar 2024”, laat Miles Mercera (CEO Tourism Corporation Bonaire) weten aan Travelpro.

“Onze focus richt zich met name op duurzaam toerisme, natuurbehoud en het actief stimuleren en betrekken van de lokale bevolking bij de diverse toerisme-initiatieven. Bonaire stimuleert bezoekers om de Bonaire Bond, een aantal op duurzaamheidgerichte gedragsregels, te bestuderen en ondertekenen en daarmee bij te dragen aan koraaladoptie. Bezoekers worden verzocht een Nature Tag aan te schaffen van 40 dollar per persoon waarmee je toegang krijgt tot het Nationale Park Washington Slagbaai en het Bonaire Marine Park, ofwel het gehele zeegebied dat Bonaire omringt. Met de opbrengsten van de Nature Tag onderhoudt en beheert natuurorganisatie STINAPA de natuur aan land en in zee. Daarnaast kunnen bezoekers aan Bonaire een actieve bijdrage leveren aan koraalrestauratie en -adoptie. In een speciaal programma van Reef Renewal Bonaire, zijn er diverse manieren om je als vrijwilliger in te zetten voor de opvang van wilde ezels, schildpadden of kan je deelnemen aan een strandschoonmaakactie. TCB heeft tevens het vrijwilligersprogramma Earthonauts gelanceerd om onder de aandacht te brengen hoe bezoekers aan Bonaire een duurzame reiservaring op het eiland kunnen hebben.”

‘It’s in our nature’

Bonaire bruist van de nieuwe ontwikkelingen en met dagelijkse vliegroutes hebben zowel foodies, natuurliefhebbers als avonturiers volop gelegenheid om dit eiland te ontdekken. Onder het motto ‘It’s in our nature’ biedt Bonaire tal van mogelijkheden om nieuwe ervaringen en avonturen te beleven in de natuur en onderstreept daarmee de jarenlange focus op duurzaamheid en bescherming van het milieu. In 2024 biedt het eiland nóg meer nieuwe initiatieven. Voor avonturiers die op zoek zijn naar een uitdaging, is Packraft Trip Bonaire de nieuwe ultieme ervaring in de buitenlucht. Packraft Trip zet diverse spannende routes uit over land en water waarbij je gaat wandelen, strandhoppen via packraft, mountainbiken, toeren in een Jeep, en snorkelen bij het onbewoonde eiland Klein Bonaire. Gezien de groeiende trend in soloreizen moedigt HopiBonaire nu één-op-één eilandexcursies aan voor bezoekers die alleen reizen, of op zoek zijn naar individuele avonturen, zelfontdekking en onafhankelijkheid. HopiBonaire verlaat letterlijk de gebaande paden en ontdekt vele verborgen pareltjes. Solo-avonturiers kunnen hun eigen privétour samenstellen, van wandelen, snorkelen en vogels spotten in het Washington Slagbaai National Park tot leren hoe de perfecte foto van de unieke landschappen van Bonaire te maken met een fotografie-expert.

Nieuwe eetgelegenheden

De groeiende foodscene op Bonaire, in 2022 door de World Food Travel Association uitgeroepen tot Culinaire Hoofdstad, kent in 2024 tal van nieuwe eetgelegenheden, waaronder bijzondere privé-ervaringen en een nieuw dakrestaurant. In 2023 opende 2 Fools and a Bull een intieme U-vormige bar in Kralendijk, met plaats voor maximaal zeventien gasten per avond. Deze fine-dining-ervaring bestaat uit een vijf en een half-gangendiner en interactie vanuit de open keuken met de chef kok. Begin 2024 opent een nieuw restaurant zijn deuren in het centrum van Kralendijk. In The Bucket, een grill en cocktailbar ineen, staan eten, drinken en entertainment in een gezellige eilandsfeer centraal. Het dagelijkse Happy ‘Bucket’ Hour van 17.00 uur tot 19.00 uur zorgt voor zachte prijzen en tot in de late uren kunnen de voetjes van de vloer. Het nieuwe Blue Lagun Cafe Bonaire is centraal gelegen tegenover Flamingo Airport. Deze luxe lounge en café serveert een wekelijks wisselend lokaal lunchmenu, met authentieke smaken en een moderne twist.

Nieuwe villa’s

Bonaire biedt bezoekers een breed scala aan accommodaties, van boetiekhotels en villa’s tot all-inclusive resorts. Er worden continu verbeteringen en vernieuwingen aangebracht om een verblijf op het eiland zo aangenaam mogelijk te maken. Delfins Beach Resort heeft nieuwe villa’s met drie en vier slaapkamers en privézwembaden in plunge pool-stijl toegevoegd, waarmee het aanbod is uitgebreid tot een totaal van twintig villa’s. Het uitgestrekte resort beschikt over twee zwembaden, een duikcentrum en vijf veelgeprezen eetgelegenheden van het gouden culinaire koppel Jonnie en Thérèse Boer, waaronder Senang Restaurant, dat een gloednieuw menu heeft gelanceerd, geïnspireerd op de keukens van onder meer Azië en het Midden-Oosten. De afgelopen maanden heeft Sorobon Luxury Beach Resort een grote make-over ondergaan. Het resort heeft haar strandhuizen volledig gerenoveerd en de gemeenschappelijke ruimtes zijn vernieuwd met een moderne sfeer. De Beach Bar is omgevormd tot een nieuw concept en heet nu de Reef Bar. Het is de perfecte plek om te ontspannen en te genieten van het adembenemende uitzicht op de lagune.

Sparren

Om Bonaire dit jaar onder de aandacht te brengen blijft TCB zich richten op de bezoeker die interesse heeft in bijzondere ervaringen in de natuur en die rust, ruimte en ontspanning zoekt. Miles: “We doen dat onder meer door unieke activiteiten aan te bieden, zoals het momenteel zeer populaire starbathing; doordat Bonaire geen lichtvervuiling kent en ’s avonds echt aardedonker wordt, is het een prachtige en zeer unieke plek in de wereld om het heelal en het sterren- en planetenstelsel te bekijken. Ook viert in 2024 een zeer bekende (wrak)duiklokatie, de Hilma Hooker, haar 40ste verjaardag en daar wordt aandacht aan besteed, net als aan Earth Day, World Ocean Day en andere vieringen. We richten ons ook op het behoud van onze unieke cultuur door tal van culturele en culinaire festivals te organiseren gedurende het hele jaar. Voor reisprofessionals zijn er op dit moment geen specifieke plannen, maar we staan wel open om creatief te sparren met reisagenten over eventuele incentives. We hebben ook een e-trainingsprogramma voor reisagenten dat we gratis aanbieden. Kom ons bezoeken op prachtig Bonaire waar je een ongerepte natuur, tal van avonturen op het land en in het water en culinaire verrassingen zult treffen.”

