Gedeeltelijke lockdown, maar geen reisstop: zo reageert Twitter op reisadvies Rutte

“Tegen iedereen die nu nog plannen maakt voor een buitenlandse herfstvakantie wil ik zeggen; ga sowieso nooit naar landen met een oranje of rood reisadvies en dat zijn inmiddels heel, héél veel landen. De reisadviezen zijn er niet voor niets, houd je eraan. Als je in eigen land op vakantie gaat en je bent geen huishouden, dan geldt een groepsgrootte van vier personen, uitgezonderd kinderen tot dertien jaar. Blijf zoveel mogelijk op je vakantieadres, beperk het aantal uitstapjes en vermijd drukke momenten als je toch de deur uitgaat en neem een mondkapje mee voor gebruik binnen”, aldus Rutte.

En sla een vakantie over. Reisbewegingen willen beperken maar op vakantie gaan kan wel?

Ben ik de enige die denkt dat wij nu een grotere bedreiging zijn voor omliggende landen dan zij voor ons? We staan nogal gekleurd op de kaart zeg maar.

Over dat vakantie advies hè..

Volgens mij is het veiliger om op vakantie te gaan naar het buitenland, dan op vakantie in eigen land. #persconferentie

Dus als we op vakantie willen moeten we wel opletten wat voor kleur het land heeft. We zijn zelf bijna code zwart, joe. Wie wil óns nou nog hebben! #coronamaatregelen

