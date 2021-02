“Geen KLM-pakketten via TUI”

“KLM is al twee jaar bezig met het aanbieden van pakketreizen via KLM Package Deals, dus ik lig er geen nacht wakker van dat zij dit door een meerderheidsbelang in Airtrade te nemen, willen doorontwikkelen”, aldus Arjan Kers (CEO TUI Nederland).

“Alles wat zij nu gaan doen, dat deden wij al lang. Overigens heeft KLM ons netjes en tijdig op de hoogte gesteld in de commerciële relatie die we met hen hebben.” Op de vraag of TUI ook stappen gaat ondernemen laat Kers weten daar geen aanleiding voor te zien. “Overigens kan ik mij enkele reacties die ik lees over de timing wel voorstellen”, aldus Kers.

Eigen kracht

“Wij moeten uitgaan van onze eigen sterkte en hebben alle reiscomponenten in eigen huis”, aldus Kers. “Pakketreizen verkopen is niet de core business van KLM. KLM is een airline die van a naar b vliegt. Touroperator ‘spelen’ is een hele andere tak van sport.” Volgens Kers komt er veel meer kijken bij het aanbieden van pakketreizen, dan alleen het aansluiten op een technisch platform. “Organisatie op de bestemming, service ter plaatse, enzovoorts. Ik zie geen aanleiding om KLM-pakketten te gaan verkopen via onze reisbureaus als dat niets toevoegt aan de reizen die wij zelf ook aanbieden”, zo laat Kers desgevraagd weten aan TravelPro.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.