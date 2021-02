KLM neemt strategisch belang in Airtrade

KLM, Airtrade en BCD Travel hebben overeenstemming bereikt over het verwerven van een strategisch belang door KLM in Airtrade. De bedrijfsvoering van Airtrade blijft onafhankelijk, aldus KLM. Zowel Harm Kreulen (directeur KLM Nederland) als Jeroen Martron (CEO van Airtrade) zijn enthousiast over deze logische volgende stap in de samenwerking.

“KLM werkt al 25 jaar tot volle tevredenheid samen met Airtrade”, zegt Kreulen. “De samenwerking richt zich vooral op de verdere ontwikkeling van consolidating, KLM Package Deals en de uitrol van NDC (New Distribution Capability) als distributieplatform. Dit zijn drie strategische pijlers van ons distributiebeleid. Het aantal projecten dat we samen op dit gebied ontwikkelen groeit en dat is de reden waarom we besloten hebben om de assets, kennis en ervaring van Airtrade via dit strategische belang te verankeren. Airtrade zal echter als zelfstandige entiteit en met eigen management voortgezet worden.”

“Voor de klanten van Airtrade verandert er dus niets”, bevestigt Martron. “Wij zullen onze consolidatingactiviteiten op de Nederlandse en Belgische markt voortzetten en uitbouwen, waarbij de neutraliteit van Airtrade voorop blijft staan. Onze ambitie is om onze positie als agentvriendelijke en efficiënte consolidator te behouden en verder uit te breiden. De investering van KLM betekent dat we de continuïteit van Airtrade waarborgen en die ambities werkelijkheid kunnen maken.”

Airtrade levert al sinds 2014 de technologie en de afhandeling van KLM Package Deals en doet dit sinds kort ook voor Transavia Holidays. Deze applicatie zal verder worden ontwikkeld om de touroperatingactiviteiten van zowel KLM als Transavia verder uit te bouwen en te faciliteren.

Ook speelt Airtrade een belangrijke rol bij het verder uitrollen van NDC op de Nederlandse markt. NDC staat voor New Distribution Capability. Het is een XML-standaard waarmee luchtvaartmaatschappijen hun content aantrekkelijker kunnen tonen en beter kunnen laten zien welke verschillende betaalde extra’s, de zogenoemde paid options, er boekbaar zijn. Met behulp van de ‘Direct Connect’ met KLM heeft Airtrade de beschikking over alle KLM- en Air France-tarieven en paid options, die via Airtrade toegankelijk zijn voor Nederlandse reisagenten. De bedoeling is dat de adoptie van NDC op de Nederlandse markt verder wordt versneld via de Airtrade-tool Farefinder.

