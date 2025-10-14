Groningen Airport Eelde (GAE) heeft een belangrijke stap gezet in de verduurzaming van haar grondoperaties. De luchthaven is begonnen met het gebruik van een elektrische Ground Power Unit (e-GPU), die vliegtuigen nu van stroom voorziet zonder de vervuilende dieselmotoren die voorheen werden gebruikt.

In 2024 was meer dan 50 procent van de CO₂-uitstoot tijdens de afhandeling op de luchthaven te wijten aan diesel-GPU’s. De nieuwe e-GPU is volledig elektrisch en zorgt voor een aanzienlijke vermindering van de CO₂-uitstoot, fijnstof en geluidsoverlast. Dit draagt bij aan een schonere en stillere werkomgeving voor het personeel.

Luchthaven steeds duurzamer

Jeroen Kamphuis, projectleider van het verduurzamingsprogramma NXT Airport, vertelt: “We beginnen met de elektrificatie van de functies die het meeste opleveren voor de vermindering van uitstoot en geluid. De e-GPU is daarbij een belangrijke stap.” De elektrificatie van de grondoperaties gaat verder. Later dit jaar wordt een tweede elektrische beltloader toegevoegd, en in 2026 volgt een elektrische ambulift voor passagiers met beperkte mobiliteit. Wessel Rijkens, manager Handling op GAE, zegt: “Met deze verdere elektrificatie kunnen we vliegtuigen bijna zonder uitstoot afhandelen. Het maakt onze luchthaven steeds duurzamer.” In 2023 bereikte GAE al een mijlpaal met de lancering van de eerste GPU op waterstof. Samen met de e-GPU en andere elektrische grondapparatuur, zoals bagagetractors, toont de luchthaven haar inzet voor een uitstootvrije toekomst.