Groot-Brittannië, Spanje, Italië en Amerika meest populair vanaf Schiphol

Er reisden bijna 4,6 miljoen passagiers van, naar of via Schiphol in maart 2023. Dat is een toename ten opzichte van 2022 (+23%) en 2021 (+594%).

Bijna 3,1 miljoen reizigers gingen naar of kwamen van een bestemming in Europa, bijna 1,5 miljoen buiten Europa. De meest populaire bestemmingen voor maart 2023 op basis van lokaal vertrekkende passagiers: Londen, Istanbul, Barcelona, Dublin, Madrid, Milaan, Kopenhagen, Dubai, Manchester, Lissabon. De drie meest populaire landen zijn: Groot-Brittannië, Spanje, Italië. Amerika is het meest populaire intercontinentale land.

Vluchten

Het aantal vluchten van en naar Schiphol was 33.128 in maart 2023. Dat is een stijging t.o.v. 2022 (+9%), 2021 (+171%) en 2020 (+32%). Van de 33.128 vluchten gingen er 26.326 naar Europese bestemmingen en 6.802 naar intercontinentale bestemmingen.

Auteur Dylan Cinjee