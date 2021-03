Haagse bronnen: geen meivakantie buitenland

Haagse bronnen stellen dat het kabinet morgen gaat meedelen dat het het oranje reisadvies moet verlengen, waardoor een reisje naar het buitenland er niet in zit tijdens de meivakantie. Dat schrijft de Telegraaf vanmiddag in het artikel ‘Kabinet zet streep door meivakantie in het buitenland’. Ook het Algemeen Dagblad schrijft dat ‘ingewijden’ het nieuws bevestigen.

Op dit moment communiceert het ministerie van Buitenlandse Zaken nog het volgende: ‘Reis niet naar het buitenland tot en met 15 april 2021. Blijf zoveel mogelijk thuis. Reis alleen naar het buitenland als dat noodzakelijk is. Door thuis te blijven draagt u bij aan het voorkomen van nieuwe besmettingen in Nederland.’

Tijdens de vorige persconferentie (8 maart jl.) lieten Mark Rutte en Hugo de Jonge weten bij de persconferentie die morgen plaatsvindt met een reisadvies voor de meivakantie te komen. ‘Op 23 maart komen we met een apart reisadvies voor de meivakantie en hopelijk kunnen we iets zeggen over de zomervakantie. Laat we eerlijk zijn daar snakken we allemaal naar. Even eruit, een andere cultuur, laten we hopen dat er dan iets meer kan’, aldus Rutte begin maart.

Overigens is er geen verbod op reizen naar het buitenland. De ANVR laat op haar website weten dat bij rood (niet reizen) of oranje (alleen noodzakelijke reizen) reisadvies reisondernemingen pakketreizen in de meeste gevallen niet (kunnen) uitvoeren als gevolg van onvermijdbare en buitengewone omstandigheden. Verder laat de brancheorganisatie weten dat een reis- en annuleringsverzekering bij rood of oranje reisadvies over het algemeen geen dekking biedt als je tóch afreist. ‘Lees daarvoor goed je polisvoorwaarden’, aldus ANVR.

Begin juni zouden al zo’n elf miljoen Nederlanders een prik hebben gehad, begin juli zouden alle volwassenen in Nederland één prik gehad moeten hebben.

© 2021, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.