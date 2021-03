Rutte en De Jonge hoopvol over zomer, apart reisadvies voor meivakantie

“Het reisadvies dat nu geldt tot en met 31 maart verlengen we tot en met donderdag 15 april. Het dringende advies blijft: blijf in Nederland. Op 23 maart komen we met een apart reisadvies voor de meivakantie en hopelijk kunnen we iets zeggen over de zomervakantie. Laat we eerlijk zijn daar snakken we allemaal naar. Even eruit, een andere cultuur, laten we hopen dat er dan iets meer kan”, aldus premier Mark Rutte.

Wat kan er onder welke voorwaarden, dat is de hoofdvraag geweest tijdens de overleggen de afgelopen dagen. Dat heeft Rutte laten weten tijdens de persconferentie. Ook reizen was veelbesproken. De Jonge: “Als de slechtste voorspellingen uitkomen, dan liggen de ziekenhuizen net zo vol als vorig jaar. Als dat niet gebeurt, dan durven we vanaf eind maart met versoepelingen te komen voor bijvoorbeeld het onderwijs en de terrassen. Reizen noemde hij (nog) niet (op het moment van schrijven) wat betreft versoepelingen.

“Ik wil onderstrepen hoe ongelooflijk goed er door sectoren wordt gewerkt om verantwoord open te gaan, waaronder in de evenementen- en reisbranche. Overal zijn de plannen vergaand in de maak en dat perspectief is nodig. De verhalen zijn hartverscheurend. Ik realiseer mij heel goed dat één veilig concert, één veilige wedstrijd, één reis, veilig kan, maar de ziekenhuizen kunnen nu volle zalen nog niet aan. Ik wil wel laten weten dat het vaccin langzamerhand de overhand krijgt”, aldus Rutte.

Ondertussen keek de reissector hoopvol mee tijdens de persconferentie.

Rutte zei het treffend: we verlangen naar vakantie,naar even een andere omgeving, een andere cultuur. Dat komt wel goed met die zomervakantie! https://t.co/oQpinQc0eq — frank oostdam (@frankoostdam) March 8, 2021

De reiswereld is nog nooit zo vaak genoemd als in deze persconferentie. Als een van de zwaarst geraakte sectoren staan we heel duidelijk op het netvlies van de beleidsbepalers. Dit is een groot compliment voor de @ANVR! #vakantie #tui #perspectief https://t.co/rNwBuwwULv — Arjan Kers (@KersArjan) March 8, 2021

