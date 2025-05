Hart voor Den Haag wil het reclameverbod op vliegreizen, auto’s en andere legale producten terugdraaien. De partij vindt dat Den Haag ondernemers niet moet tegenwerken, maar juist moet steunen.

Hart voor Den Haag vindt het verbod economisch onverstandig en ideologisch gemotiveerd. “Ondernemers worden gecriminaliseerd en onaanvaardbaar beperkt in de vrijheid van ondernemerschap en meningsuiting,” stellen raadsleden Richard de Mos en Ralf Sluijs. “Vandaag zijn het vliegvakanties, morgen vlees en overmorgen je eigen auto. Waar stopt het?”

De raadsleden stellen vast dat de verhoudingen in de raad zijn veranderd, en dat er nu ruimte is om dit soort ideologisch gedreven maatregelen terug te draaien. “Het college heeft geen meerderheid meer. Met de komst van drie nieuwe raadsleden bij onze fractie – waaronder van CDA en PvdA – ligt de zeggenschap weer bij de raad. Laten we die kans aangrijpen om een einde te maken aan dit soort betuttelende gekkigheid,” zeggen Sluijs en De Mos.

Hart voor Den Haag dient in de raadsvergadering van 8 mei aanstaande een motie in om het reclameverbod terug te draaien.