De tarieven die Schiphol aan luchtvaartmaatschappijen rekent om gebruik te maken van de luchthaven (zogenaamde havengelden), stijgen in drie jaar in totaal met 37%.

Daardoor betalen luchtvaartmaatschappijen Schiphol in 2027 vergeleken met 2024 gemiddeld ongeveer 15 euro meer voor een lokaal vertrekkende passagier. “De stijging is het gevolg van uitzonderlijk hoge inflatie en sterk gestegen rente in de afgelopen drie jaar. Zoals volgt uit de Wet Luchtvaart, bevatten ze daarnaast een compensatie voor de gemiste opbrengsten uit de covidperiode. De tarieven stijgen in 2025 met 41%, in 2026 met 5% en dalen in 2027 met 7,5%”, aldus Schiphol.

Ticketprijzen

“Schiphol wordt de op één na duurste luchthaven van Europa nu zij haar tarieven in het komende jaar met 41% verhoogt, bovenop de 40% tariefstijging van de afgelopen drie jaar. Dit heeft grote gevolgen voor zowel de reiziger als de luchtvaartsector. Doordat de kosten van tegenvallers bij Schiphol worden verhaald op de luchtvaartmaatschappijen, zijn hogere ticketprijzen voor reizigers onvermijdelijk. Geen enkele andere luchthaven in Europa kiest voor een dergelijke verhoging, waardoor Schiphol de komende jaren aanzienlijk duurder zal zijn in vergelijking met andere Europese hubs zoals Parijs-Charles de Gaulle (CDG) en Kopenhagen (CPH). Ondertussen is Schiphol nog jaren bezig met bouwen en renoveren om de kwaliteit te bieden die reizigers en luchtvaartmaatschappijen mogen verwachten”, laat KLM weten in een statement.

Duurder

“Deze forse stijging van de tarieven is noodzakelijk om te investeren in de gewenste kwaliteit en duurzaamheid op Schiphol, om de dienstverlening aan luchtvaartmaatschappijen en passagiers te verbeteren, en om fatsoenlijke arbeidsomstandigheden te bieden aan alle mensen die op Schiphol werken. Daarnaast, door vliegen met lawaaiigere vliegtuigen en vliegen in de nacht aanzienlijk duurder of onmogelijk te maken, dragen we bij aan de reductie van overlast voor onze omgeving”, laat Robert Carsouw (CFO Royal Schiphol Group) weten in een toelichting.

Onredelijk

“Schiphol schuift extra kosten van tegenvallers en budgetoverschrijdingen voor een groot deel af op de reiziger. Duurdere tickets zijn onvermijdelijk als je de havengelden zo sterk verhoogt. Dat is onredelijk en onverstandig. Onredelijk, omdat Schiphol de kosten van alle tegenvallers én van de coronajaren volledig bij de luchtvaartmaatschappijen legt. Onverstandig, omdat de luchthaven daarmee haar eigen positie als internationaal knooppunt ondergraaft en kwetsbaar maakt. Met alle risico’s van dien voor de hubfunctie, de verbondenheid van Nederland en onze economie”, aldus Marjan Rintel (CEO van KLM).

Verschil wordt groter

“De havengelden van Schiphol bestaan uit vaste tarieven per reiziger en een tarief dat gekoppeld is aan het type vliegtuig. Voor dat laatste geldt: nieuwere stillere toestellen betalen minder, oudere lawaaiige toestellen betalen meer”, aldus de luchthaven. Schiphol heeft zo’n onderscheid al langer in haar tarieven, maar scherpt deze voor de komende drie jaar sterk aan zodat deze meer in lijn is met de impact van het toestel op de omgeving. Daarnaast wordt het verschil in kosten tussen overdag of ’s nachts vliegen groter. “Nachtvluchten worden ongeveer drie tot zes keer duurder dan een vlucht overdag, afhankelijk van het toestel. Met deze nieuwe tarieven kan Schiphol sterker sturen op de inzet van een stillere en schonere vloot.”

Schiphol geeft een toelichting in onderstaande video.