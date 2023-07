“Het gaat de reissector pijn doen. Daar moeten we ook niet bang voor zijn en ik begrijp ook de emotie. We stellen ons niet op als Farmers Defence Force en we geloven ook niet dat we ons uit dit gedoe innoveren”, aldus ANVR-directeur Frank Oostdam in de Travelpro’s Podcast.

Oostdam heeft het tijdens de podcast over de actualiteiten rondom duurzaamheid en maatregelen vanuit de overheid waar de reissector mee te maken heeft en mee te maken gaat krijgen.

Rare doelstellingen

“Er is wel wat aan de hand als je kijkt naar de extrapolaties die je nu af en toe ziet. Ook de Wereld Toerisme Organisatie zegt dat we per jaar de komende tien jaar 3,3% in Europa stijgen als het gaat om toerisme, dus we moeten wat. En dat dat pijn gaat doen, oké. Maar dat wil wel zeggen dat je in overleg gaat met de luchtvaart- en reissector om met elkaar te kijken wat je er aan kan doen en niet zomaar gaat roepen. Krimp om de krimp en van die rare doelstellingen. Dat gaat gewoon niet.”

Emotie

Oostdam is ervan overtuigd dat vakantie niet voor de happy few wordt. “Het zal wel zo zijn dat de consument wat bewuster gaat kiezen. Gelukkig hebben we in Nederland een grote groep conjunctuur ongevoelige mensen. We zijn een welvarend land. Die gaan gewoon reizen. Die hebben inmiddels de reis al geboekt, maar we hebben ook steeds meer mensen die andere keuzes gaan maken. Die blijven dichter bij huis. Dat gaat de sector pijn doen, maar daar moeten we niet bang voor zijn. Ik begrijp ook de emotie. Het is belangrijk dat Brussel en Den Haag in overleg blijven met de sector.”

Moeilijke situaties

“Het gaat niet werken wanneer we in Nederland gaan roepen ‘waarom doen ze in andere landen niks’. Zo gaat het niet werken. Wij hebben als Nederland een verantwoordelijkheid. We hebben als reissector een verantwoordelijkheid. We stellen ons niet op als Farmers Defence Force en we geloven ook niet dat we ons uit dit gedoe innoveren. Uiteindelijk wel, in 2070, daar ben ik van overtuigd. Dan gaan we net zero vliegen en net zero reizen. Maar wat doen we in de tussentijd? Dat het in de tussentijd tot best moeilijke situaties gaat leiden, daar ben ik van overtuigd. Maar dan nogmaals: In overleg met ons om te kijken hoe we dat op een zo goed mogelijk manier kunnen regelen.”

Beluister hieronder de volledige aflevering van de Travelpro’s Podcast.