Hierom wijzigt BuZa het reisadvies voor Griekse eilanden

Na een stortvloed aan kritiek op het wijzigen van het reisadvies voor de Griekse eilanden (inclusief de eilanden die met een brug met het vasteland verbonden zijn) legt Buitenlandse Zaken via onder meer Twitter uit waarom het reisadvies is gewijzigd.

“Ook op kleinere eilanden vinden besmettingen plaats, maar vanwege beperkte testcapaciteit daar laten mensen zich testen bij terugkeer op het vasteland. Die besmettingen worden geregistreerd op het vasteland en komen niet terug in de eilandcijfers”, zo laat BuZa onder andere weten.

“Griekenland Het RIVM heeft de Griekse eilanden aangewezen als COVID-risicogebied. Er is een flinke stijging van coronabesmettingsgevallen in Nederland na een verblijf op een Grieks eiland. Ook de Griekse overheid adviseert eigen inwoners die op een eiland zijn geweest, na aankomst op het vasteland een week in quarantaine te gaan”, zo is te lezen op het Twitter-account 247BZ. Het RIVM kijkt voor het opstellen van hun advies naar verschillende factoren in een land, zoals besmettingscijfers, testbeleid en coronamaatregelen, en maakt op basis hiervan een zorgvuldige afweging.”

Ook op het bericht waarin BuZa uitlegt waarom het reisadvies is gewijzigd is weer volop kritiek. “Door dit gemakzuchtige ondoordachte advies worden heel veel mensen zowel in Nederland als in Griekenland ernstig gedupeerd”, “Natte vinger werk, meer niet, belazerd worden we!!!”, “Wat is “een flinke stijging”? Niets makkelijker te isoleren dan een eiland. Waarom alle eilanden oranje? Ook vreemd dat alleen NL toeristen besmet zouden raken en niet de vele Duitse enz. Onze reisbranche, het Griekse toerisme, alles moet kennelijk kapot. Echt alles”, enzovoorts.

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.