Hillman Travel: overname winkels d-reizen, samenwerking met Airtrade en FTI

Hillman Travel neemt een groot aantal voormalige d-reizen winkels over van individuele verhuurders en gaat zich op de Nederlandse markt vestigen. Het bedrijf maakt tevens een samenwerking met FTI en Airtrade bekend.

Onder andere FTI en Airtrade hebben interesse in een samenwerking, zo laat Hillman Travel weten. Mede door de coronapandemie en het faillissement van D-RT pakt Hillman Travel haar kans om zich op de Nederlandse markt te vestigen. De reisaanbieder neemt zo’n 50 tot 60 kantoren over en gaat samenwerkingen aan met nieuwe partners.

Kans op de Nederlandse markt

Franz Bergman en Simone Boon van Hillman Travel: “Wij zien met de overname van de voormalige d-reizen winkels een grote kans op de Nederlandse markt. Dit kan enkel een groot succes worden wanneer wij een intensieve samenwerking aangaan met onze partners.” Volgens Bergman en Boon is de klant vandaag de dag kritisch en op zoek naar flexibiliteit. “Dat kunnen wij in samenwerking met partijen als FTI en Airtrade bieden. Daarnaast stellen wij zelf reizen samen als Hillman Travel touroperating, waarbij de vlucht, het hotel, autohuur en transfers samengesteld kunnen worden. De combinatie van ticketverkoop, een ruim assortiment en het aanbod van gespecialiseerde touroperators, biedt Hillman Travel de mogelijkheid iedere klant in Nederland en België te bedienen.

FTI en Airtrade

Joyce Akkersdijk, Sales & Marketing manager van FTI Benelux , voegt toe: “Helaas valt met het faillissement van D-reizen een deel van onze omzet weg. In Hillman Travel zien wij een stabiele retailpartner voor de toekomst. Met elkaar kijken we naar de mogelijkheden die we hebben om de omzet van FTI in Nederland en België te vergroten.” Jeroen Matron, CEO bij Airtrade: “Wij werken veel samen met retailpartners en weten wat Hillman Travel nodig heeft. We zijn enthousiast dat een flink deel van de d-reizen winkels onder de naam Hillman Travel verder gaan.”

