Holland America Line kondigt met trots de creatie aan van een nieuwe en exclusieve tulp, als ode aan de Nederlandse afkomst van het bedrijf en haar lange maritieme geschiedenis.

De nieuwe tulp is vanaf het voorjaar van 2026 te bewonderen door het publiek. Met deze bloem onderstreept Holland America Line de blijvende band met Nederland, waar het in 1873 in Rotterdam werd opgericht.

Keukenhof

Op 5 november 2025 hebben Holland America Line en Keukenhof gezamenlijk de eerste tulpenbollen in ontvangst genomen tijdens een ceremoniële bijeenkomst in de tuinen van Keukenhof. Kapitein Jeroen Baijens van het vlaggenschip Rotterdam en Nico Bleichrodt (Vice President International Sales and Marketing) waren namens Holland America Line aanwezig. De bollen zijn diezelfde dag nog geplant, waarmee een nieuwe stap werd gezet in de samenwerking tussen het bedrijf en Keukenhof. Het moment benadrukte de gedeelde waardering voor Nederlandse tradities en gastvrijheid.

Trots

“We zijn trots op onze Nederlandse achtergrond, en een tulp is daar een mooi symbool van,” zegt Nico Bleichrodt. “Deze bloem staat voor de gastvrijheid, aandacht en stijl die we onze gasten willen bieden. Net zoals een tulp met zorg wordt gekweekt, doen wij er alles aan om onze gasten een prettige en ontspannen reis te bezorgen.”

Bijzonder

“Keukenhof is trots op de langdurige relatie met Holland America Line. Het is bijzonder dat we hebben kunnen bijdragen aan de introductie van een nieuwe tulp, die komend seizoen in Keukenhof te bewonderen zal zijn”, aldus Ferry Huurman (Directeur Bedrijfsvoering Keukenhof).

Nederlandse wortels

Met deze tulp benadrukt Holland America Line opnieuw het belang van haar Nederlandse wortels. Dat zie je terug in de verse bloemen aan boord, de comfortabele schepen, de persoonlijke service en de culturele ervaringen tijdens de cruises. De tulp is een nieuwe toevoeging aan een reeks tradities die bijdragen aan een bijzondere reiservaring, met oog voor authenticiteit en verbondenheid.