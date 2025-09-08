Holland America Line gaat over twee jaar vaker vanaf Amsterdam varen. Momenteel doen de schepen van HAL nog maar sporadisch Amsterdam aan, maar met ingang van 2027 zijn er 15 afvaarten per jaar vanuit de hoofdstad.



Dat verklaarde Nico Bleichrodt, Vice President International Sales & marketing, zaterdag tijdens een bijeenkomst aan boord van het ms Rotterdam. Het vlaggenschip van HAL, dat in oktober 2021 in de vaart is gekomen, lag afgemeerd bij de Passenger Terminal Amsterdam. Het zusterschip de Nieuw Statendam meerde zondag ook aan bij de PTA. Op die manier kregen Amsterdammers alvast een voorproefje.



Voor de afvaarten vanuit Amsterdam zet HAL met ingang van 2027 een derde schip in: de Zuiderdam maakt vanaf dat jaar cruises vanuit de hoofdstad naar Noord-Europa. De vaarperiode is van mei tot half augustus. De Zuiderdam, in de vaart sinds 2002, heeft een lengte van 285 meter en een capaciteit van ruim 1.900 passagiers en 800 bemanningsleden. Het schip vaart momenteel routes in Noord-Amerika



Dat Holland America Line weer voor meer afvaarten vanuit de hoofdstad kiest, heeft alles te maken met de populariteit van vertrek uit Nederland. De schepen van HAL, de Rotterdam en Nieuw Statendam, vertrekken momenteel vol vanuit Nederland. Ondertussen groeit de cruisemarkt in Nederland. Dat maakt de komst van een derde schip in 2027 noodzakelijk.



Het aantal afvaarten van HAL vanuit Nederland stijgt hiermee in 2027 naar 55. Dit jaar zijn er 32 afvaarten en in 2026 zijn er 41 afvaarten vanuit Nederland.

Met de komst van de Zuiderdam in 2027 zijn ook afwijkende cruiselengtes mogelijk. De Rotterdam maakt 7-daagse cruises, terwijl de Nieuw Statendam 14-daagse cruises biedt. De Zuiderdam gaat daar tussenin zitten, met cruises van 10 of 11 dagen.

Het aantal bedden van Holland America Line vanuit Nederland komt in 2027 uit op 128.000. Dat is net zoveel als het totale aantal Nederlandse cruisepassagiers in 2024, merkt Bleichrodt op.



Holland America Line ontving zaterdag ruim 30 lokale en regionale politici en ondernemers aan boord van de Rotterdam voor een werkbezoek met presentatie, rondleiding en lunch. Onder was hen ook Esther Rommel, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor Ruimtelijke Ontwikkeling, Economie, Havens en Recreatie (VVD).

‘De cruisesector ligt onder een vergrootglas. Met onze uitnodiging willen we politici en ondernemers laten zien wat we nu feitelijk doen’, aldus Bleichrodt.



Bleichrodt benadrukte in zijn presentatie de economische impact van Holland America Line. Die liegt er niet om. ‘Jaarlijks brengen wij 260 miljoen euro in het laatje van de Nederlandse economie. Dat zijn zowel directe- als indirecte bestedingen, zoals taxi’s, restaurants, souvenirverkoop, maar ook onze toeleveranciers die meeprofiteren.’



Holland America Line zette enkele leveranciers in het zonnetje, waarmee al jaren wordt samengewerkt: Schmidt Zeevis uit Rotterdam, B&S Foodservice (leverancier van Nederlandse snacks als bitterballen en stroopwafels) en VCK Logistics. Deze bedrijven werden uitgeroepen tot Honored Supplier en ontvingen een bijpassend aandenken.



Foto: Nico Bleichrodt (links) met kapitein Jeroen Baijens (rechts) en de vertegenwoordigers van enkele leveranciers die werden uitgeroepen tot Honored Supplier (Foto Travelpro/Theo de Reus)

