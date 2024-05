Op een zonnige dinsdag in Brabant verzamelde het team van Holland America Line (HAL) met hun Nederlandse en Belgische partners om de ambitieuze plannen voor 2025 te presenteren.

De bijeenkomst vond plaats op de unieke locatie ‘Asperges in het Veld’, een tijdelijk restaurant dat slechts enkele weken per jaar is geopend. In deze inspirerende setting werd er uitgebreid gesproken over de plannen van HAL voor de komende jaren.

Back in business

Nico Bleichrodt (Vice President International Sales & Marketing at Holland America Line) start de presentatie met de boodschap dat cruisen weer helemaal ‘back in business’ is. Sinds 2022 is er een indrukwekkend herstel zichtbaar. Wereldwijd, maar ook specifiek in Nederland, heeft de cruisesector zich herpakt. Nico benadrukt de belangrijke rol van de Nederlandse en Belgische markten in de Europese cruise-industrie. “In Nederland werden in 2023 bijna 120.000 cruisepassagiers geregistreerd, een bijna volledig herstel naar de cijfers van 2019. België liet zelfs een record zien met 83.000 passagiers, een groei van 17% ten opzichte van 2019.”

Bijna 75.000 bedden

Holland America Line zet sterk in op het vergroten van hun homeport-capaciteit in Nederland. Voor 2024 zijn er 24 roundtrips gepland vanuit Nederland, waarvan achttien met het schip de Rotterdam. In 2025 zal dit aantal toenemen tot 28. Negentien afvaarten met de Rotterdam en negen met de Nieuw Statendam, wat neerkomt op maar liefst 74.686 bedden vanuit Rotterdam. Nico: “Wij geloven in de Europese markt en in Nederland en België. We komen dus ook in 2026 gewoon weer terug met de twee nieuwste schepen naar Rotterdam. Het programma moeten we nog bekendmaken, maar we komen binnenkort met meer informatie.”

Duurzaamheid

Een ander belangrijk focuspunt van de presentatie was de inzet op duurzaamheid. HAL is begonnen met het testen van biofuel op hun schepen. Deze test, uitgevoerd op de Rotterdam, toont veelbelovende resultaten. Hoewel het geen definitieve oplossing is, kan biofuel volgens Nico een belangrijke tussenstap zijn in de transitie naar meer duurzame brandstoffen. Daarnaast zal in het vierde kwartaal van 2024 walstroom in Rotterdam beschikbaar zijn, wat betekent dat schepen in de haven hun motoren kunnen uitschakelen en de CO2-uitstoot kunnen verminderen.

Dutch Day en Port-to-Plate

Pascal Driever (Director of Sales EMEA & LAC bij Holland America Line) vertelt meer over de producten aan boord, waar diverse vernieuwingen zijn doorgevoerd. Zo introduceert HAL de Royal Dutch High Tea en de Dutch Day, waarbij traditionele Nederlandse gerechten en feestelijkheden zoals de Orange Party centraal staan. “Het culinaire aanbod wordt verder verrijkt met het Port-to-Plate programma, waarbij verse vis uit lokale havens wordt geserveerd. Op entertainmentgebied zijn er aanpassingen gedaan, zoals de introductie van de Rolling Stone Lounge en diverse nieuwe muziek- en theatervoorstellingen. Ook zijn alle schepen inmiddels voorzien van Starlink-wifi, wat zorgt voor een uitstekende internetverbinding, zelfs midden op de oceaan”, aldus Pascal.

Arctic Circle Crossing

Een van de meest unieke aanbiedingen voor 2025 is de Arctic Circle Crossing, een reis van 28 nachten die onder meer IJsland en Groenland aandoet. Daarnaast biedt HAL langere, legendarische reizen aan, zoals de 133 nachten durende Pole-to-Pole Voyage met de Volendam, die van de Zuidpool naar de Noordpool gaat. Na de presentatie werd er heerlijk genoten van viergangenlunch. Uiteraard bestond de lunch vooral uit gerechten met asperges.