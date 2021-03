Hulpkreet Corendon en Sunweb: Rutte, red onze zomer

Reisorganisaties Corendon en Sunweb roepen demissionair minister-president Mark Rutte op om de naar vakantie verlangende Nederlanders én de reisbranche perspectief te geven over vakanties in 2021. Dit doen ze zaterdag 6 maart via een advertentie in de landelijke dagbladen waarin de hulpkreet om onze zomer te redden is te lezen. De actie wordt gesteund door reisbrancheorganisatie ANVR.

Lees hieronder de hulpkreet aan Mark Rutte.

Beste Mark,

We maken ons een beetje zorgen. Ook over jou. Dat langere haar staat je heus wel leuk, maar je ziet wat pips. We begrijpen dat het veel is. Het land managen tijdens de coronacrisis. Iedereen tevreden houden. En ondertussen ook nog campagne voeren. We zouden bijna zeggen: jij bent straks aan een welverdiende vakantie toe. Dat menen we echt. Maar ja, hoe? Waarheen? En vooral: wanneer?

Boris Johnson heeft de Britten verteld dat ze, als alles goed gaat, vanaf 17 mei weer mogen genieten van de buitenlandse stranden. Begrijp ons niet verkeerd, wij houden net zoveel van Nederland als jij. Maar we kijken ook graag uit naar een vakantie over de grens: een andere taal, een andere cultuur, een andere setting, de zon op onze huid. Het maakt ons zoveel rijker en relaxter.

Een ontspannen vakantie begint natuurlijk bij ontspannen kunnen boeken. Daar houden reisorganisaties extra rekening mee. Want de pakketreis is altijd veilig. Met een volwaardig ‘pakket’ veiligheidsmaatregelen. Pakketreizen worden nooit uitgevoerd als het reisadvies code oranje heeft. Bovendien geniet je van zonnige zekerheden zoals je geld terug binnen 2 weken of een omruilgarantie wanneer een vakantie niet doorgaat.

Dus Mark, wat denk je ervan? Red jij onze zomer? De zomer van iedereen die van vakantie houdt? De zomer van alle Nederlanders? De zomer die ook jij op reces in de zon zou moeten doorbrengen? Je hoeft van ons geen Boris te zijn, een gewone kapper volstaat, maar iets van zekerheid zouden we heel fijn vinden. Noem het een zon op de horizon. Daar wordt iedereen beter van – en jij dus ook. Kom, laat ons weten vanaf wanneer we weer met vakantie mogen gaan. We hebben het allemaal nodig!

Namens de Nederlandse vakantieliefhebber,

met een zonnige groet van

Corendon & Sunweb

