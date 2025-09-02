Het Vakantie Festival mag een tropische en muzikale topbestemming aan haar deelnemerslijst toevoegen: de Jamaica Tourist Board heeft haar deelname bevestigd aan de eerste editie van het event in het voorjaar van 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.

Hans van Wamel (vertegenwoordiger van de Jamaica Tourist Board) ziet in het festival de ideale manier om het eiland te presenteren: “Jamaica is meer dan zon en stranden, het is een eiland vol ritme, cultuur, gastronomie en avontuur. Het Vakantie Festival biedt ons de kans om al deze facetten direct te delen met een reislustig publiek. De sfeer en opzet sluiten perfect aan bij de energie van Jamaica.”

Reggae en rum

De Jamaica Tourist Board wil bezoekers tijdens het festival meenemen in de veelzijdigheid van het eiland, van reggae en rum tot bergen en watervallen, en laten zien dat Jamaica voor iedere reiziger iets te bieden heeft.

Glimlach

Frits Kuijper (mede-oprichter van het Vakantie Festival) is trots op deze toevoeging: “Jamaica is een bestemming die direct een glimlach oproept en datzelfde gevoel willen wij in onze festivalsfeer overbrengen. Dit wordt een kleurrijke en energieke blikvanger voor onze bezoekers.”

Jamaica-ervaring

T.J. van Apeldoorn (mede-oprichter van het Vakantie Festival) sluit zich daarbij aan: “Het is fantastisch dat een wereldwijd bekende bestemming als Jamaica haar vertrouwen in ons uitspreekt. Hun deelname bevestigt dat het Vakantie Festival een uniek en waardevol podium biedt. We kijken ernaar uit om samen een onvergetelijke Jamaica-ervaring neer te zetten voor onze bezoekers.”

Vakantie Festival

Het Vakantie Festival vindt plaats in het voorjaar van 2026 en brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment. Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op https://vakantiefestival.com/info of neem contact op met het team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.