Na een periode van 12.5 jaar bij TUI start Jeroen Otto per 1 juni als ‘Director New Business Development’ bij Prijsvrij Vakanties & D-reizen. In deze rol zal Otto gaan bijdragen aan de verdere groei van D-reizen en zich bezighouden met uitrol van (nieuwe) fysieke locaties en professionalisering van de ZRA-tak.

Marc van Deursen (CEO & Founder Prijsvrij Vakanties & D-reizen): “Met de komst van Jeroen halen we de nodige ervaring in huis om succesvol nieuwe winkels te kunnen openen en onze ZRA-tak uit te breiden en te professionaliseren. Deze twee onderdelen zijn complementair aan elkaar en zorgen voor een nog betere (offline) klantbeleving. We richten ons daarbij niet alleen op Nederland, maar kijken ook naar de kansen elders. We zijn erg verheugd Jeroen aan ons team toe te voegen en kijken uit naar de samenwerking.”

Horizon verbreden

Otto, die in het najaar van 2023 na 4,5 jaar stopte als Manager Franchise TUI at Home en aan de slag ging als Purchasing Lead Overland & Cities bij TUI, laat weten: “Gedurende mijn tijd bij TUI heb ik met veel plezier verschillende rollen vervuld en ontzettend veel geleerd. Ik ben dankbaar voor alle kansen die ik heb gekregen en wil TUI bedanken voor de waardevolle ervaringen die ik heb opgedaan. Na 12.5 jaar voelde ik dat het tijd was om mijn horizon te verbreden. Na een fijn en constructief gesprek met Marc van Deursen, heb ik besloten om deze nieuwe uitdaging bij Prijsvrij Vakanties & D-reizen aan te gaan. Ik ben vastbesloten om samen met alle collega’s van Prijsvrij Vakanties & D-reizen de ambitieuze doelen te overtreffen en kijk ernaar uit om gezamenlijk successen te behalen.”