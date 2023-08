Jeroen Otto verwisselt per 1 oktober van baan binnen TUI. Hij werkt twaalf jaar bij TUI en bekleedde eerder functies bij inkoop en sales. Sinds 4,5 jaar is hij Manager Franchise TUI at Home, de ZRA tak van TUI Nederland.

Hij start als Purchasing Lead Overland & Cities in het internationale team van Accommodation Only Purchasing met als focus de verdere groei en internationalisering van deze afdeling waarbij het vinden van de optimale balans van statisch en dynamisch aanbod centraal staat.

Mooie en leerzame periode

Jeroen: “Ik heb een hele mooie en leerzame periode als Franchise Manager van de ZRA’s meegemaakt de afgelopen jaren. We hebben samen een forse groei gerealiseerd en ik ben heel trots op het bestaande team én de 140 TUI at Home’ers. Het steeds vinden van nieuwe perspectieven, ideeën en initiatieven gaven veel stimulans, maar ik laat die ruimte nu aan een opvolger en ga mijn eigen blik weer verruimen binnen TUI”

Opvolger

Een opvolger voor TUI at Home is nog niet bekend. Loes Vervaart, Accountmanager TUI at Home, neemt de functie voorlopig waar op interim basis.