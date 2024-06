Sinds kort kunnen Nederlandse reizigers kennismaken met de rondreizen van journaway. De reisorganisatie is al vijf jaar actief in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Journaway biedt naar eigen zeggen een mix van bucketlist-momenten, unieke ervaringen en verborgen plekken. Reizigers kunnen kiezen uit verschillende rondreizen met geïntegreerde prijs- en datumoptimalisatie. Hiervoor doorzoekt journaway dagelijks alle vluchten en hotels om de best mogelijke reiscombinatie op de gewenste datum aan te bieden. Dit maakt het bijzonder gemakkelijk om te boeken met dezelfde flexibiliteit, omdat klanten tijdens het boekingsproces verschillende opties hebben om hun reis aan te passen.

Nederlandse markt

De reisorganisatie is gevestigd in de Oost-Friese grensplaats Leer en ligt op slechts 20 kilometer

van de Nederlandse grens en 70 kilometer van Groningen. “Door onze regionale nabijheid is de Nederlandse markt zeker niet vreemd voor ons, integendeel. Vele klanten uit het buurland boeken al bij ons”, zegt Hinrika Busemann (CEO van journaway).

Verzekering

“Elke journaway boeking is verzekerd met een reisgarantiecertificaat voor al het geld van de klant. Het Duitse reisverzekering bewijs is de tegenhanger van de SGR in Nederland en is geldig in alle landen van de Europese Unie”, aldus de reisorganisatie.