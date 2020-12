Kers (TUI): “Curaçao had anders opgelost kunnen worden”

Arjan Kers (CEO TUI Nederland) laat aan TravelPro weten dat TUI er nog alles aan heeft gedaan om een stokje te steken voor het verzwaren van het reisadvies van Curaçao. Kers: “Er bleek niks meer aan te doen. Curaçao had heel anders opgelost kunnen worden. Testen voor vertrek en testen bij terugkeer. Daarnaast kwam de wijziging van het reisadvies als een donderslag bij heldere hemel. We worden liever eerder geïnformeerd dat het de verkeerde kant opgaat voor een bestemming, zodat we er nog op kunnen inspelen.”

Minister-president Mark Rutte liet laatst nog weten dat we wel naar de Antillen op vakantie konden. Kers: “Dat is natuurlijk heel pijnlijk. We hadden 4.000 pax staan voor Curaçao in december en dan wijzigt het reisadvies opeens, terwijl ik eergisteren nog in de krant las dat Curaçao 15 december de maatregelen zou evalueren en deze in positieve of negatieve zin zou aanpassen. Ik had absoluut niet verwacht dat BuZa opeens met een negatief reisadvies zouden komen.”

Volgens Kers had Curaçao op een heel andere manier opgelost kunnen worden. “We hebben er met iedereen hard aan gewerkt om Curaçao aan het begin van de zomer te openen met testen voor vertrek. Misschien hadden we het ook meteen moeten regelen om te testen bij terugkomst, misschien ter plaatse, dan hadden we een soort luchtbrug gehad. Op die manier zijn zowel mensen die naar Curaçao gaan als mensen die vanaf Curaçao komen getest, dan was er geen discussie geweest.”

Aan de andere kant vindt Kers dat ook de overheden daar hun verantwoordelijkheid in hebben. “Is testen bij terugkeer naar Nederland of bij terugkomst in Nederland een verantwoordelijkheid voor ons of voor de overheid? Iedereen die vanuit Nederland met TUI op reis gaat wordt getest, maar ik vind dat er ook verantwoordelijkheid ligt bij autoriteiten. Bestemmingen kunnen, om maatregelen als een negatief reisadvies te voorkomen, ook zelf een teststraat inrichten voor mensen die de bestemming verlaten. Op die manier kunnen bestemmingen veel sneller open. Vanuit onze kant, met onze expertise, willen we daar zeker bij helpen.”

Op de vraag of TUI nog is betrokken bij het besluit om het reisadvies van Curaçao te wijzigen van geel naar oranje, laat Kers weten dat dat niet het geval is geweest. “Wij hebben gisteren nog van alle kanten gekeken en geprobeerd of er nog een stokje voor gestoken kon worden, maar de beslissing was al genomen. Het was onmogelijk. Het is niet fijn dat we zo’n beslissing opeens te horen krijgen. We horen liever dat het de foute kant opgaat, zodat we kunnen kijken hoe we er nog iets aan kunnen doen. Overigens is Curaçao er natuurlijk ook zelf verantwoordelijk voor om maatregelen te nemen.”

TUI is na het wijzigen van het reisadvies direct persoonlijk contact gaan opnemen met haar klanten. “We zijn blij dat veel van die mensen hun vakantie willen omboeken naar een ander eiland, zoals Aruba, Bonaire of een van de Canarische Eilanden. Die mensen zaten zich natuurlijk ook al helemaal te verheugen op hun vakantie. Alleen voor de gehele toeristische sector op Curaçao belandt in een drama. Zij zien iedereen vertrekken naar andere bestemmingen.”

© 2020, TravelPro. All rights reserved.

Het is niet toegestaan berichten of delen daarvan over te nemen zonder toestemming van de desbetreffende auteur. Bij het overnemen van citaten is bronvermelding verplicht. Je kunt wel berichten delen via de social media buttons.