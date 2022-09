Kijktip: ‘Nederland is vol’

Deel dit artikel

Aanstaande zondag 11 september wordt op NPO1 om 21.20 het programma ‘Nederland is vol’ uitgezonden. Een uur lang discussie met en door diverse gasten over de zin en onzin van de Nederlandse luchtvaart.

Jeroen Pauw leidt de discussie op zeer professionele wijze langs positieve en negatieve effecten van onze luchtvaart. Is Schiphol niet te groot? Is de ‘hub’-functie nog relevant? Hoe combineren we vliegen en milieu? Welke maatregelen kunnen we samen nemen? Gasten aan tafel zijn onder andere Arjan Kers, GM TUI Nederland, Minister Mark Harbers (I & W), klimaatjournalist Ties Joosten, Benno Baksteen en diverse anderen. Zeker even voor gaan zitten aanstaande zondag!

Author Arjen Lutgendorff