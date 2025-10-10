Kim Broos van Ervaar Cruises is door MSC Cruises uitgeroepen tot Star of the Month september.

Kim ontvangt deze erkenning vanwege haar indrukwekkende omzetgroei bij MSC Cruises in 2025 binnen de Nederlandse markt en is daarmee een stralend voorbeeld van hoe passie en productkennis hand in hand gaan, zegt de rederij.

Kim werkt, samen met haar man Jan-Eeuwe, als zelfstandig en onafhankelijk cruisespecialist en beide zijn al jarenlang fervent cruiser. Die persoonlijke ervaring zetten ze nu dagelijks in om hun klanten te inspireren en te adviseren. Dat enthousiasme vertaalt zich direct in haar resultaten én in tevreden klanten die terugkomen voor meer.

Anouk Knoop, Sales Executive bij MSC Cruises Nederland, ging bij Kim langs met bloemen en champagne. ‘Kim is een prachtig voorbeeld van hoe productkennis en persoonlijke ervaring hét verschil kunnen maken. Haar enthousiasme voor cruisen werkt aanstekelijk en dat zien we terug in haar groei en loyaliteit aan MSC Cruises.’