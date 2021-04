KLM introduceert wifi op Europese vluchten

“KLM blijft investeren in het product aan boord, zodat we aan de verwachtingen van onze klanten kunnen blijven voldoen en sterker uit de crisis komen. Wifi aan boord is een belangrijke service waar klanten tijdens hun gehele reis over willen beschikken. Op de intercontinentale vluchten wordt al veelvuldig gebruikgemaakt van KLM’s internetservice. Met deze samenwerking met Viasat zorgen we ervoor dat onze klanten ook op Europese vluchten online kunnen zijn”, zegt Boet Kreiken (EVP Customer Experience).

De internetverbinding is mogelijk door de smartphones en tablets van passagiers direct te verbinden met de Europese satelliet van Viasat. Tijdens de vlucht biedt KLM de keuze tussen drie internetpakketten: Messaging, Surf en Stream. Passagiers kunnen met Messaging kosteloos berichten versturen via WhatsApp, Facebook Messenger, WeChat, et cetera. Wie meer data wil verbruiken, kan dat tegen betaling doen en kiezen uit Surf of Stream. De keuze van het pakket wordt bepaald door de behoefte van de klant. Wie bijvoorbeeld films wil bekijken, kiest voor Stream, wie online wil winkelen of nieuwsartikelen lezen, heeft genoeg aan Surf.