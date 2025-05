Het Vakantie Festival verwelkomt een nieuwe, onderscheidende reisaanbieder: Le Beau Reizen. Onder leiding van Marlon Beauperthuy heeft het bureau bevestigd deel te nemen aan de eerste editie in 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch.

Als specialist in reizen naar Amerika, Canada en het Caribisch gebied ziet Le Beau Reizen het evenement als een kans om hun unieke kennis en maatwerkreizen met een breed publiek te delen.

Persoonlijke aandacht

Marlon Beauperthuy, Managing Director van Le Beau Reizen, licht toe: “Onze kracht ligt in diepgaande bestemmingsexpertise, persoonlijke aandacht en het creëren van reizen die écht blijven hangen. Het Vakantie Festival biedt precies het podium waar wij met onze kennis en passie het verschil kunnen maken. Vooral voor wie droomt van een roadtrip door Amerika, een avontuurlijke reis door Canada of een luxe ontsnapping in het Caribisch gebied, willen we er zijn om te inspireren en te adviseren.”

Kwaliteit

T.J. van Apeldoorn & Frits Kuijper, oprichters van het Vakantie Festival, zijn blij met deze nieuwe toevoeging: “Met Le Beau Reizen halen we een specialist in huis die staat voor inhoud, kwaliteit en persoonlijk contact. Ook zijn we blij dat dit de eerste, en zeker niet de laatste partij is met een focus op Noord-Amerika, Canada en het Caribisch gebied. Dat Marlon en zijn team zo enthousiast zijn over het concept, is voor ons opnieuw een bevestiging dat het festival aansluit bij wat de markt zoekt.”

Interesse in deelname aan het Vakantie Festival? Klik hier: https://vakantiefestival.com/info/