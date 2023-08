Op woensdag 23 augustus meert het Britse cruiseschip MS Hebridean Sky aan in de haven van Scheveningen. Dit is al de tweede keer dat dit schip de Haagse haven bezoekt. Het was in september 2022 dat de MS Hebridean Sky als het eerste cruiseschip na de coronacrisis Scheveningen aandeed.

Het schip, dat in 1992 in Italië is gebouwd, is met zijn 90 meter lengte één van de pronkstukken van Noble Caledonia, een Britse rederij die bekendstaat om luxe cruises op kleinschalige vaartuigen. Aan boord zijn 59 ruime suites die plaats bieden aan 118 passagiers, bijgestaan door een bemanning van 70.

Volgend jaar weer

De passagiers kunnen uitkijken naar een hartelijke ontvangst in Scheveningen, gevolgd door een ochtendexcursie door Den Haag. Hun avontuurlijke reis, die twee weken geleden in Zweden begon, heeft hen langs verschillende Baltische landen gevoerd. Na Den Haag reizen ze verder naar hun laatste stop, Portsmouth in Engeland. Deze cruise met een bezoek aan Den Haag staat ook voor volgend jaar op de planning.



Milieu impact

Noble Caledonia zet zich in voor duurzaamheid en streeft naar een minimale ecologische voetafdruk. Door te kiezen voor kleinere schepen verminderen ze niet alleen hun milieu-impact, maar zorgen ze er ook voor dat bestemmingen niet overspoeld worden door hordes toeristen. Dit draagt bij aan het welzijn van de gemeenschap en de stad.

Scheveningen ideale locatie

Anita Verwoest-Verhoog, projectdirecteur bij Seaport The Hague-Scheveningen, ziet dit soort aankomsten als een kans om Den Haag internationaal te promoten. Ze zegt: “Onze haven, gelegen aan de Noordzee, is slechts vijftien minuten verwijderd van het stadscentrum. Dit maakt de haven van The Hague-Scheveningen een ideale locatie voor kleinere luxe cruiseschepen.”