Voor het eerst sinds corona was er weer een cruiseschip in Den Haag

Deel dit artikel

Cruiseschip MS Hebridean Sky van de in Londen gevestigde rederij Noble Caledonia meerde afgelopen zaterdag 3 september aan in de haven van Scheveningen. Het was de eerste keer dat een cruiseschip weer aanmeerde in Den Haag sinds corona.

De opvarenden kregen een warm onthaal: de rode loper lag uit, er was muziek en iedereen kreeg een bonbon met het logo van Scheveningen erop. Een deel van de passagiers stapte op de bus naar het Mauritshuis, anderen gingen een wandeling door Scheveningen maken en sommigen verkenden de stad op eigen houtje. Aan het begin van de middag keerde iedereen terug naar de haven en vertrok het schip weer. Alles bij elkaar een geslaagd evenement met enthousiaste Britse bezoekers.

Seaport The Hague-Scheveningen

Het aantrekken van dergelijke schepen versterkt het imago van Den Haag als stad aan zee en zet Den Haag op de kaart bij een nieuw internationaal publiek. Anita Verwoest-Verhoog, Project Director Seaport The Hague-Scheveningen: “Onze haven ligt direct aan de Noordzee, het stadscentrum zit op nog geen vijftien minuten afstand, dit maakt de haven van The Hague-Scheveningen een verborgen parel voor de kleinere luxere passagiersschepen. Samen met The Hague Marketing Bureau organiseren we op maat gemaakte excursies.”

Sander Hanenberg, Head of Marketing & Customer Care bij The Hague Marketing Bureau voegt daaraan toe: “Naast de imagoversterking van stad aan zee proberen we bij deze bezoekers vooral een zaadje te planten. We hopen dat ze geïnspireerd raken, op een later tijdstip terugkomen en dan langer in onze prachtige stad verblijven.”

Author Arjen Lutgendorff