Beroemde panoramatreinen

De talloze Zwitserse panoramatreinen zoals de Glacier Express, Bernina Express of Golden Pass Express nemen jouw klant mee door het prachtige Alpenlandschap. Een hele comfortabele manier om Zwitserland te ontdekken! Net als Zwitserland heeft ook Noorwegen een fascinerend landschap en een hele eigen sfeer. Tijdens een reis met de panoramatreinen van de Bergen Spoorlijn en Flåmsbana geniet je onderweg van majestueuze bergen, adembenemende natuur, uitgestrekte bossen en diepblauwe fjorden. Ook in Canada is de ervaring ongeëvenaard: met de Rocky Mountaineer beleeft jouw klant een comfortabel avontuur. De trein doorkruist de imposante Rocky Mountains in Canada of de Verenigde Staten en komt op plekken waar geen enkel ander vervoermiddel kan komen.



Luxe privétreinen

De Big Five spotten in Zuidelijk Afrika tijdens een nostalgische treinreis met Rovos Rail, ontspannen reizen door Vietnam met de luxe SJourney privétrein of juist een droomreis van Amsterdam naar Venetië met de legendarische Venice Simplon-Orient-Express. Het is zomaar een greep uit ons zeer uitgebreide aanbod van wereldwijde railcruises. Eén ding is zeker: de geweldige verzorging aan boord van de trein, de bijzondere ontmoetingen en excursies tijdens de reis en de indrukwekkende vergezichten die aan je voorbijglijden zullen jouw klant voor altijd bijblijven.



