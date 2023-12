Maastricht Aachen Airport voegt als enige Nederlandse airport een rechtstreekse route vanaf Nederland naar Bosnië en Herzegovina toe aan haar netwerk door de route Maastricht – Tuzla op te nemen in haar portfolio. “We verwachten dat deze route met name populair is bij toeristen en eerste en tweede generatie migranten uit voormalig Joegoslavië”, zegt Dean Boljuncic (Head of commercial development van Maastricht Aachen Airport).

De vluchten worden uitgevoerd door het Griekse Lumiwings. Lumiwings is de enige luchtvaartmaatschappij die een rechtstreekse vlucht mogelijk maakt tussen Nederland en Bosnië en Herzegovina.



Lumiwings richtte zich de afgelopen jaren voornamelijk op Italiaanse bestemmingen, maar wil nu ook andere delen van Europa bedienen zoals Nederland. Tuzla, de derde stad van Bosnië en Herzegovina, is een van de oudste steden van Europa. Je vindt hier zoutmeren, watervallen én een strand op loopafstand van het centrum. Het is een populaire bestemming voor locals én toeristen en een prima startpunt voor een reis door Bosnië en Herzegovina.

De maatschappij vliegt vanaf 18 december twee keer per week (dinsdag en donderdag), het hele jaar door, van Maastricht Aachen Airport naar Bosnië en Herzegovina. De vluchten worden uitgevoerd met een Embraer 195 die plaats biedt aan 118 passagiers.

Dean Boljuncic (Head of commercial development van Maastricht Aachen Airport): “Momenteel kun je niet rechtstreeks van Nederland naar Bosnië vliegen. Dus toen Lumiwings de wens voor een directe verbinding uitsprak, waren wij meteen enthousiast. De vraag naar directe vluchten vanuit Bosnië naar Nederland is erg groot volgens de data die wij tot onze beschikking hebben. We verwachten dat deze route met name populair is bij toeristen en eerste en tweede generatie migranten uit voormalig Joegoslavië. De vraag is er, alleen het aanbod nog niet. Daar komt vanaf december verandering in.”



Lumiwings is, naast Corendon en Ryanair, de derde luchtvaartmaatschappij die passagiersvluchten vanaf Maastricht Aachen Airport aanbiedt. Met Tuzla komt het totaalaantal bestemming voor deze winter op vier: Tuzla, Alicante, Porto en Barcelona. In de zomer telt Maastricht Aachen Airport momenteel acht bestemmingen.