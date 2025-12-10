Van 5 t/m 7 februari 2026 vormen de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch het decor van de allereerste editie van het Vakantie Festival, het nieuwe travel lifestyle event van Nederland waar bestemmingen, reisorganisaties en merken samenkomen in een inspirerende mix van beleving, advies en entertainment.



Als onderdeel van de VvKR presenteert MAVI Travel zich aan het publiek als dé specialist in Blue Cruises langs de Turkse kust: luxe zeilreizen waarbij kleinschaligheid, comfort en authentieke beleving centraal staan. Aan boord van traditionele houten gulets ontdekken reizigers het Turkije van turquoise baaien, verborgen ankerplaatsen en sfeervolle kustdorpen.

Reizen die diepgang en warmte combineren

MAVI Travel is gespecialiseerd in zeilende Blue Cruises waarbij de reis zelf net zo bijzonder is als de bestemming. In plaats van massatoerisme biedt MAVI Travel intieme, persoonlijke vaarreizen langs de Turkse kust en Griekse eilanden, met aandacht voor rust, natuur en lokale cultuur.

Van afgelegen baaien en historische havenstadjes tot levendige markten en archeologische vindplaatsen: gasten ontdekken Turkije vanaf het water, in een ontspannen tempo, ver weg van de gebaande paden.

“Turkije is een land dat je raakt zodra je de tijd neemt om verder te kijken,” zegt Ingeborg Oostlander-Cetin van Mavi Travel. “Op het Vakantie Festival willen we bezoekers meenemen in de warmte, de gastvrijheid en de verhalen die Turkije zo uniek maken. Onze reizen draaien om verbinding, kleinschaligheid en authentieke ervaringen die echt bijblijven.”

Een waardevolle en karaktervolle toevoeging aan het festival

Volgens Frits Kuijper, creatief directeur van het Vakantie Festival, brengt Mavi Travel een unieke diepte en warmte naar het evenement. “Ze ademen het Turkije waar je als reiziger naar verlangt: persoonlijk, kleurrijk en oprecht. Bezoekers voelen bij Mavi Travel direct dat hier met liefde, kennis en aandacht wordt gewerkt.”

T.J. van Apeldoorn, strategisch directeur van het Vakantie Festival, benadrukt hoe goed hun deelname aansluit bij de visie van het festival. “Mavi Travel laat zien hoe bijzonder kleinschalige specialisten zijn. Hun betrokkenheid, lokale verankering en respect voor cultuur passen perfect binnen ons streven naar een breed, inspirerend platform waarin iedere vorm van reizen een plek krijgt.”

Over het Vakantie Festival

Het Vakantie Festival vindt plaats van 5 t/m 7 februari 2026 in de Brabanthallen in ’s-Hertogenbosch. Het evenement brengt bestemmingen, reisorganisaties en travel lifestyle-merken samen in een inspirerende festivalsfeer vol beleving, advies en entertainment.



Benieuwd naar de mogelijkheden om deel te nemen? Kijk op vakantiefestival.com/info of neem contact op met het team via sales@vakantiefestival.com / 085 486 85 41.